Kanpur Mandi Bhav: 25 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, यहां एक देखिए गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट 

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को कारोबारी गतिविधियां सामान्य रहीं। गल्ला, दलहन और तिलहन बाजार में मांग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। खुले बाजार में दर्ज किए गए प्रमुख थोक भाव निम्नलिखित हैं: