Kanpur Mandi Bhav: 25 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, यहां एक देखिए गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को कारोबारी गतिविधियां सामान्य रहीं। गल्ला, दलहन और तिलहन बाजार में मांग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। खुले बाजार में दर्ज किए गए प्रमुख थोक भाव निम्नलिखित हैं:
अनाज एवं गल्ला (प्रति क्विंटल)
- गेहूं: दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21 (2700-2750), फार्म 2800-2850
- मोटा अनाज: जौ 2250-2350, ज्वार 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई 1900-2200
- चावल: अरवा 2800-4000, सेला 3000-4000, बासमती (नंबर 1) 10500-11000, बासमती (नंबर 2) 7000-8000
- आटा-मैदा (प्रति 50 किलो): आटा 1500-1600, मैदा 1540-1580, सूजी 1660-1600
दलहन एवं दालें (प्रति क्विंटल)
- कच्ची दालें: चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर 5650-5850, मटर 3500-3600, उड़द हरा 10800-11100, उड़द काला 5500-7000, मूंग 6000-7800
- तैयार दाल: अरहर फूल 9900-10000, अरहर स्पेशल 7400-7500, चना दाल 6300-6400, मटर दाल 4300-4400, मसूर मलका/दाल 6750-6800, उड़द दाल 7000-13000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
तिलहन, तेल एवं घी
- तिलहन: लाही 6500-6650, अलसी 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800
- मूंगफली दाना: शिवपुरी 9800-11000, बटाली 9600-10600
- खाद्य तेल (प्रति क्विंटल): सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14400-14500, अण्डी 13900-14000
- वनस्पति (प्रति 15 लीटर): बावर्ची 1770-1764, मयूर 1770-1764
- देशी घी (प्रति क्विंटल): खुर्जा 67000-68000, औरैय्या 61000-62000, माधौगढ़ 64000-65000
अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं
- गुड़ व शक्कर: पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700, शक्कर दाना (M-30) 4340-4400
- खली: सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
- रुई एवं सुतली: गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100, सुतली (72 इंच) 13000-13500, सुतली (90 इंच) 15000-16000
सराफा बाजार अपडेट
कानपुर सराफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव इस प्रकार रहे:
- चांदी 999 टंच: ₹2,26,800 प्रति किलोग्राम
- सिक्का: ₹2200-2300 प्रति नग
- सोना बिस्कुट: ₹1,40,500 प्रति 10 ग्राम
- गिन्नी: ₹1,04,500-1,05,000 प्रति नग
