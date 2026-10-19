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Kanpur Mandi Bhav: 19 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 19 Oct 2026 06:37 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 19 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. गेहूं, जौ, बाजरा जैसे गल्ला के थोक भाव

  2. चना, अरहर, मसूर दालों के ताजा रेट

  3. सोना, चांदी के साथ तेल और गुड़ के भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को गल्ला, दलहन, तिलहन और सराफा के थोक भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि दलहन वर्ग में चना 6700-6800 रुपये और अरहर 6900-7000 रुपये प्रति क्विंटल पर ट्रेड करती नजर आई।

तेलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में भी कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा। दूसरी ओर, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं, जहां चांदी 999 टंच 2,15,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में जिंसों की आवक और मांग के अनुसार रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं, दालों, चावल और चीनी के दाम भी स्थिर बने रहे।

कानपुर का बाजार भाव

कानपुर, सोमवार | खुले बाजार में थोक भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
चना 6700-6800
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
अरहर फूल 13900-14000
अरहर स्पेशल 11300-11400
चना दाल 8600-8700
मटर दाल 5300-5400
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7300-7350
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किलोग्राम)

वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12600
मूंगफली दाना बटाली 11600-13400
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 18500-18600
अलसी 17700-17800
अंडी 14300-16400

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
सरसों 3450-3500
अलसी 6700-6800
अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2200-2189
मयूर 2200-2189

गुड़ और शक्कर

वस्तु भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900-6000
देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900-6000
शक्कर दाना एम.30 (प्रति क्विंटल) 5800-6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

स्थान भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैया 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
गुजरात (797) भाव उपलब्ध नहीं
देशी बंगाल 15900-16000

कानपुर सराफा बाजार

सोना-चांदी के भाव

वस्तु भाव (रुपये)
चांदी कच्ची (प्रति किलोग्राम) भाव उपलब्ध नहीं
चांदी 999 टंच (प्रति किलोग्राम) 215500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 150200
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) भाव उपलब्ध नहीं
गिन्नी (प्रति नग) 112000-112500

 

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