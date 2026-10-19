Kanpur Mandi Bhav: 19 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को गल्ला, दलहन, तिलहन और सराफा के थोक भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि दलहन वर्ग में चना 6700-6800 रुपये और अरहर 6900-7000 रुपये प्रति क्विंटल पर ट्रेड करती नजर आई।

तेलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में भी कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा। दूसरी ओर, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं, जहां चांदी 999 टंच 2,15,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में जिंसों की आवक और मांग के अनुसार रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं, दालों, चावल और चीनी के दाम भी स्थिर बने रहे।