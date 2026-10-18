कानपुर के व्यापारियों को पुराने टैक्स बकाया पर मिलेगी बड़ी राहत, पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ, 3 महीने का मौका 

जागरण संवाददाता, कानपुर। वर्षों से पुराने कर बकाये, भारी ब्याज और अर्थदंड के बोझ से जूझ रहे कानपुर के करीब 50 हजार व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के निर्धारित कर बकायों पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। समय पर कर जमा नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदंड को भी पूरी तरह माफ करने का प्रविधान किया गया है। योजना से वाणिज्य कर और वैट के पुराने मामलों के निपटारे का रास्ता खुलेगा।



योजना से संबंधी अधिसूचना प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले जारी की है। इसके तहत व्यापारियों को मूल कर बकाये की पूरी धनराशि जमा करनी होगी जबकि ब्याज में छूट की सीमा बकाये की राशि के आधार पर तय की गई है। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा।

10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा। इसी तरह एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 25 प्रतिशत ब्याज जमा करने पर 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा और शेष 50 प्रतिशत माफ होगा।



जीएसटी मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट संतोष गुप्ता के अनुसार योजना से कानपुर और आस - पास के क्षेत्रों में लगभग 50 हजार करोबारियों को लाभ मिलेगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, व्यापार कर अधिनियम और मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम समेत विभिन्न पुराने कर कानूनों के लंबित बकाये निपटाए जा सकेंगे। न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे का विकल्प भी दिया गया है।