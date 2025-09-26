कानपुर में घरेलू विवाद बना मौत की वजह, परेशान होकर ट्रेन से कटकर युवक ने दी जान

कानपुर के पनकी में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजू शर्मा गुजैनी का रहने वाला था। पुलिस द्वारा सूचना देने पर पिता ने बेदखल करने और पत्नी ने बच्चों को स्कूल से लाने की बात कही। बाद में छोटा भाई रवि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और शव ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता,कानपुर। पनकी में गृहकलह बुरी तरह टूट चुके युवक ने शुक्रवार सुबह झांसी रेलवे लाइन पर गुजैनी पुल के नीचे ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक के पास मिले फोन से सिपाही ने जब स्वजन को सूचना दी तो पिता और पत्नी के जवाब सुनकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जहां पिता ने कहा वह उसे बेदखल कर चुके हैं, नहीं आ सकते। वहीं पत्नी ने बच्चों को स्कूल से लेने की बात कही। आखिर में छोटा भाई अपने मित्रों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और शव लेकर गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुजैनी के अंबेडकरपुरम निवासी अनिल शर्मा के दो बेटों में 40 वर्षीय बड़ा बेटा राजू शर्मा बर्रा-आठ रामगोपाल चौराहा के पास किराए पर कमरा लेकर पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। राज पनकी एलएमएल चौराहा के पास फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसके दो बच्चे अंश व कृष्णा हैं। 10 साल पहले उसकी शादी जाजमऊ की पूजा से हुई थी। छोटे भाई रवि ने बताया कि राजू आए दिन की कलह से प्रताड़ित था।

शुक्रवार सुबह काम के लिए निकला और झांसी रेलवे लाइन पर गुजैनी हाईवे के नीचे ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। रवि के अनुसार कलह भी राजू की कमाई को लेकर थी, क्योंकि कम कमाई का ताना देकर पत्नी पूजा विवाद करती थी। इसी तनाव में वह शराब पीने लगा था। वहीं दोपहर करीब पौने बारह बजे पनकी थाने में तैनात सिपाही पुलिस जीप से शव लेकर पोस्टमार्टम पहुंचा तो उसने अफसोस जताया। कहा, रिश्ते-नाते कुछ नहीं हैं।

हादसे की खबर पाकर राजू के पिता ने जवाब दिया कि उसे बेदखल कर चुके हैं। जब बताया गया कि उसकी मौत हो गई है तो बोले खाना खाने जा रहे हैं। उसकी पत्नी पूजा को बताओ। जब पत्नी को बताया तो उसने कहा उसके पिता व भाई को बताओ वह बच्चों को स्कूल लेने जा रही है। दोपहर करीब दो बजे राजू का भाई रवि अपने मित्रों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद शव ले गया।