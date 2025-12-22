कानपुर में दोगुना के लालच में फंसकर 15 लाख गंवाए, सीएमडी समेत चार पर मुकदमा

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कानपुर के रावतपुर में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर जालसाजों ने 15 लाख रुपए हड़प लिए। समय पूरा होने पर कंपनी का रावतपुर कार्यालय बंद कर जालसाज फरार हो गए। मथुरा स्थित मुख्य कार्यालय में पता चला कि कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के सीएमडी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

बिधनू निवासी राजाराम साहू ने बताया कि वर्ष 2012-13 में कर्मभूमि रियल इस्टेट कंपनी ने रावतपुर के गणेश नगर में अपनी शाखा खोली थी। इसका मुख्य कार्यालय मथुरा के टेरा टावर, भूतेश्वर रोड पर था। कंपनी द्वारा प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जमा की गई रकम पांच वर्ष में दोगुणी कर वापस की जाएगी। इसके अलावा आसान मासिक किश्तों पर प्लाट देने और जमीन पसंद न आने की स्थिति में भी जमा धनराशि का दोगुणा भुगतान करने का आश्वासन दिया गया।

योजनाओं से प्रभावित होकर उसने अपनी तथा परिचितों की करीब 15 लाख रुपये की रकम कंपनी में निवेश कर दी थी। पीड़ित राजाराम साहू ने बताया कि पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर जब पीड़ित दोगुनी रकम लेने कंपनी के गणेश नगर स्थित शाखा पहुंचा तो ताला लगा मिला। इसके बाद वह मथुरा स्थित मुख्यालय पहुंचा, जहां उसे लगातार आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। बाद में पता चला कि कंपनी ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अलग-अलग राज्यों और जिलों में तमाम लोगों से धोखाधड़ी कर ठगी की है।