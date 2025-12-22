Language
    कानपुर में दोगुना के लालच में फंसकर 15 लाख गंवाए, सीएमडी समेत चार पर मुकदमा

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    कानपुर में एक व्यक्ति ने दोगुना करने के लालच में आकर 15 लाख रुपये गंवा दिए। इस मामले में सीएमडी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ि ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कानपुर के रावतपुर में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर जालसाजों ने 15 लाख रुपए हड़प लिए। समय पूरा होने पर कंपनी का रावतपुर कार्यालय बंद कर जालसाज फरार हो गए। मथुरा स्थित मुख्य कार्यालय में पता चला कि कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के सीएमडी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

    बिधनू निवासी राजाराम साहू ने बताया कि वर्ष 2012-13 में कर्मभूमि रियल इस्टेट कंपनी ने रावतपुर के गणेश नगर में अपनी शाखा खोली थी। इसका मुख्य कार्यालय मथुरा के टेरा टावर, भूतेश्वर रोड पर था। कंपनी द्वारा प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जमा की गई रकम पांच वर्ष में दोगुणी कर वापस की जाएगी। इसके अलावा आसान मासिक किश्तों पर प्लाट देने और जमीन पसंद न आने की स्थिति में भी जमा धनराशि का दोगुणा भुगतान करने का आश्वासन दिया गया।

     

    योजनाओं से प्रभावित होकर उसने अपनी तथा परिचितों की करीब 15 लाख रुपये की रकम कंपनी में निवेश कर दी थी। पीड़ित राजाराम साहू ने बताया कि पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर जब पीड़ित दोगुनी रकम लेने कंपनी के गणेश नगर स्थित शाखा पहुंचा तो ताला लगा मिला। इसके बाद वह मथुरा स्थित मुख्यालय पहुंचा, जहां उसे लगातार आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। बाद में पता चला कि कंपनी ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अलग-अलग राज्यों और जिलों में तमाम लोगों से धोखाधड़ी कर ठगी की है।

     

    कंपनी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर कंपनी के सीएमडी देवेंद्र पाल सिंह, मनोज सेंगर, महिपाल और सरदार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित मनोज सेंगर से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।