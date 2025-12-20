Language
    कानपुर में समाधान दिवस में बड़ा हंगामा, पीड़ित युवक ने डीएम के सामने किया आत्मदाह का प्रयास

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर (कानपुर)। नर्वल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर उस समय अफरातफरी मच गई जब डीएम के सामने करबिगवां निवासी युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। नर्वल पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में कार्रवाई न किए जाने से आहत होकर पीड़ित शनिवार को समाधान दिवस में डीएम के सामने पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचा।रोते हुए न्याय न मिलने की पीड़ा सुनाई और अचानक झोले में छिपाकर रखी सीसी को बाहर निकालकर अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा। इसी बीच वहां मौजूद दारोगाओं व सिपाहियों ने युवक को पकड़ लिया।डीएम ने न्याय दिलाने व कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

    नर्वल के करबिगवां निवासी लगभग 65 वर्षीय विधवा रानी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दबंग लोगों ने उनकी नाली जबरन बंद कर दी है। जिससे नाली का पानी घर में भी बह रहा है। पिछले दिनों जब विरोध किया तो आरोपितों ने उनके व बेटे रणजीत के साथ मारपीट कर दी। बीती 14 दिसंबर को नर्वल थाने में शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस उन्हे ही धमका रही है। शनिवार को नर्वल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी पीड़ित मां - बेटे भी वहां पहुंच गए। अचानक रणजीत ने झोले में छिपाकर रखी बोतल निकाली और अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा। वो जोर - जोर से चिल्ला रहा था। साहब दबंगो ने बहुत पीटा, पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब मर जाना ही अच्छा है। न्याय से भरोसा उठ चुका है। इसी बीच वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर बोतल छीनकर अलग की।डीएम ने समस्या सुनी। डीएम ने न्याय दिलाने व कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

     

    पीड़ित रणजीत ने बताया एसडीएम व डीएम से भी शिकायत की थी। वहीं मां रानी ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही। लेकिन कार्रवाई कहीं से नहीं हुई।