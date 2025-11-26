कानपुर से लखनऊ नहीं जा सकेंगे भारी वाहन, 27 नवंबर रात से दो दिन यहां से रूट डायवर्जन

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को दो दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। दो दिन तक भारी वाहन लखनऊ नहीं जा सकेंगे। साथ ही रूट को डायवर्ट भी किया गया है। डीसीपी यातायात ने डायवर्जन को 24 नवंबर की रात से लागू किया है।

लखनऊ के राजभवन, ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र गुलजार उपवन मोहनलालगंज (सुल्तानपुर रोड) व डिफेंस एक्सपो ग्राउंड सेक्टर -15 वृंदावन योजना कार्यक्रम के चलते भारी वाहनों के लिए डायवर्जन किया गया है। ये डायवर्जन 27 नवंबर की रात आठ बजे से 28 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेंगे। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बतया कि आपातकालीन सेवा एंबुलेंस आदि वाहनों को डायवर्जन से पूरी तरह से छूट रहेगी। उन वाहनों को ग्रीन कारीडोर बनाकर निकाला जाएगा। किसी तरह की यातायात समस्या होने पर कंट्रोल रूम नंबर-9305104340 व हेल्पलाइन नंबर- 9305104387 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस तरह रहेगा डायवर्जन बांदा, हमीरपुर, महोबा की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिन्हें लखनऊ होकर अंबेडकर नगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर बलिया गाजीपुर आजमगढ़ आदि जनपदों में जाना है, ऐसे वाहन घाटमपुर चौराहा से दाएं मुड़कर चौड़ागरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।