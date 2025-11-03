कानपुर शहर का सबसे लंबा आरओबी जैपुरिया खुला, एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान
कानपुर में सबसे लंबे जैपुरिया रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ सांसद रमेश अवस्थी ने किया। इस पुल से शहर की लगभग डेढ़ लाख आबादी को जाम से राहत मिलेगी। लगभग एक किलोमीटर लंबा यह पुल उन्नाव, शुक्लागंज, कैंट, जाजमऊ और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए मददगार साबित होगा। पुल का नाम अग्रसेन महाराज रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने वाले सबसे लंबे जैपुरिया रेलवे ओवर ब्रिज का सोमवार को शुभारंभ कर दिया गया। सांसद रमेश अवस्थी ने बिना फीता काटे पैदल आरओबी पर चलकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने ने शहर की डेढ़ लाख आबादी को जाम से राहत मिलेगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूल-माला पहनाने और ढोल के साथ सांसद का स्वागत किया।
सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक जितने भी पुल शहर में बनाए गए हैं उनमें लंबाई में सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर है। पुल बनने से उन्नाव, शुक्लागंज के साथ ही कैंट, जाजमऊ और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुल को तत्काल प्रभाव से खोला गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुल के औपचारिक उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। कार्यक्रम में मौजूद एनडीए के संयोजक सुरेश गुप्ता ने नए पुल का नाम अग्रसेन महाराज करने का भी प्रस्ताव रखा। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित, जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह,अभिनव दीक्षित, रामबहादुर यादव, महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह, महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता, कैंट बोर्ड की सभासद प्रस्तावना तिवारी,पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, व्यापारी नेता विजय पंडित, निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, सेतु निगम के परियोजना उप-प्रबंधक एसके सुमन के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इधर, सीएम ग्रिड योजना की सड़क के डक्ट निर्माण में टूटी सीवर लाइन
सीएम ग्रिड योजना की सड़क के निर्माण के समय टूटी सीवर लाइन दो दिन बाद भी नहीं जोड़ी गई है। क्षेत्र में सीवर का पानी भर रहा है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है।
बाबा कुटी चौराहा से सोटे बाबा मंदिर होते हुए अलंकार गेस्ट हाउस तक सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क बन रही है। एसएस इन्फ्रा कंपनी 23.43 करोड़ रुपये से सड़क का निर्माण करा रही है। डक्ट निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने के दौरान शनिवार को सीवर लाइन टूट गई थी। इस पर पार्षद गिरीश बाजपेयी व अन्य लोगों ने कार्य रुकवा दिया था। नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने कंपनी की लापरवाही मानते हुए एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी ने जलापूर्ति लाइन जोड़ दी जबकि सीवर लाइन नहीं जोड़ी है। राजेश गुप्ता, हरी गुप्ता, रमेश जायसवाल, अमन मिश्रा आदेश, राजन और गिरधर ने बताया कि जबसे सीएम ग्रिड की सड़क बन रही है, तबसे मुसीबत बढ़ गई है। क्षेत्र में सीवर का पानी भर रहा है।
