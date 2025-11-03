कानपुर शहर का सबसे लंबा आरओबी जैपुरिया खुला, एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने वाले सबसे लंबे जैपुरिया रेलवे ओवर ब्रिज का सोमवार को शुभारंभ कर दिया गया। सांसद रमेश अवस्थी ने बिना फीता काटे पैदल आरओबी पर चलकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने ने शहर की डेढ़ लाख आबादी को जाम से राहत मिलेगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूल-माला पहनाने और ढोल के साथ सांसद का स्वागत किया।



सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक जितने भी पुल शहर में बनाए गए हैं उनमें लंबाई में सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर है। पुल बनने से उन्नाव, शुक्लागंज के साथ ही कैंट, जाजमऊ और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।



सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुल को तत्काल प्रभाव से खोला गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुल के औपचारिक उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। कार्यक्रम में मौजूद एनडीए के संयोजक सुरेश गुप्ता ने नए पुल का नाम अग्रसेन महाराज करने का भी प्रस्ताव रखा। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित, जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह,अभिनव दीक्षित, रामबहादुर यादव, महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह, महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता, कैंट बोर्ड की सभासद प्रस्तावना तिवारी,पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, व्यापारी नेता विजय पंडित, निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, सेतु निगम के परियोजना उप-प्रबंधक एसके सुमन के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।