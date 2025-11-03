कानपुर में लिव-इन में रहने वाली महिला की हत्या के आरोपी का थाने में सरेंडर, मर्डर के पीछे बताई हैरान करने वाली वजह
कानपुर में एक लिव-इन पार्टनर की हत्या के आरोपी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। आरोपी ने हत्या के पीछे एक हैरान करने वाली वजह बताई है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रायपुरवा में लिव–इन में रहने वाली महिला के हत्यारोपित प्रेमी रोहित उर्फ वाहिद ने रविवार देर शाम खुद ही थाने आकर सरेंडर कर दिया। हत्यारोपित ने बताया कि महिला के उसके अलावा पांच और पुरुष मित्र थे जो आए दिन उससे मिलने के लिए घर आते–जाते थे। महिला शराब व अन्य मादक पदार्थों का नशा भी करती थी जिससे वह काफी परेशान रहता था। वाहिद ने पूछताछ में बताया कि उसने हत्या करने से पहले महिला के साथ मुर्गा व दारु पार्टी भी की इसके बाद वह उसका गला घोंटकर भाग निकला।
रायपुरवा थानाक्षेत्र के शक्कर मिल खलवा में शनिवार को चार दिन से बंद पड़े मकान में बेड के नीचे भारती देवी का शव बेड के नीचे मिला था। मौसेरे भाई सोनू मल्लाह ने बताया कि भारती गैर सुमदाय के नौबस्ता, राजीव विहार निवासी वाहिद के साथ करीब आठ साल से लिव-इन में रह रही थी। सात माह उसकी मां की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अपने प्रेमी वाहिद के साथ यहां रहने लगी थी।
शनिवार दोपहर घर से बदबू आने व खून निकलता देखकर पड़ोसियाें ने पार्षद विकास साहू को जानकारी दी। जिसके बाद रायपुरवा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मौसेरे भाई सोनू की तहरीर पर वाहिद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्जकर उसकी तलाश शुरु की थी। तभी रविवार देर शाम हत्यारोपित वाहिद खुद ही सरेंडर करने खुद जा पहुंचा, हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अफीमकोठी चौराहे के पास से दिखाई।
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने हत्या का राजफाश करते हुए बताया कि महिला के कई युवकों से अवैध संबंध थे, जिससे परेशान होकर वाहिद ने उसकी हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान वाहिद ने बताया कि महिला ही उसे रोहित कह कर बुलाती थी, उसने बताया महिला के आए दिन उसके अलग–अलग पुरुष मित्र घर आते थे। जिनके साथ वह शराब और अन्य अलग–अलग मादक पदार्थों का सेवन करती थी। हत्यारोपित रोहित का कहना है कि वह मतांतरण कराकर उससे निकाह करना चाहता था लेकिन आए दिन उसके पुरुष मित्रों के आने की वजह से वह परेशान हो गया था जिससे आजिज आकर उसने भारती की हत्या कर दी।
