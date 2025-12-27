कानपुर में शराब दुकान के सेल्समैन से लूट का खुलासा, ऑटो सवार समेत छह लुटेरे गिरफ्तार
कानपुर के स्वरूप नगर में शराब ठेके के सेल्समैन से 3.90 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने छह लुटेरों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर में शराब ठेके के सेल्समैन से 3.90 लाख की लूट करने वाले आटो सवार छह लुटेरों को सरगना समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों में ककवन निवासी शिवम और समीर वारदात के मास्टरमाइंड थे।
शनिवार को डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का राजफाश करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिवम पीड़ित सेल्समैन के साथ ही ठेके में काम करता था। एक माह पहले शराब में मिलावट करते पकड़ा गया था जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसने लूट की वारदात को प्लान किया था।
बिधनू निवासी अंकित तिवारी स्वरूप नगर स्थित शराब ठेके में सेल्समैन है और शराब ठेकों से कैश कलेक्शन का काम करता है। बुधवार देर रात वह नजीराबाद चौराहे से से हर्षनगर पेट्रोल पंप के पास शराब ठेके पर पहुंचा। वहां से कैश लेकर वह पीरोड स्थित कार्यालय जा रहा था।
तभी हर्ष नगर रोड पर पीछे से आए सीएनजी आटो चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया। इस पर आटो से उतरकर एक युवक ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा बीच बचाव में लग गया। इसी बीच आटो में सवार एक अन्य लुटेरे ने अंकित की स्कूटी उठाई और लूटकर फरार हो गया।
उन्होंने शोर मचाया तब तक वह भाग निकला। स्कूटी की डिग्गी में 3.90 लाख रुपए रखे थे। घटना के बाद अंकित ने पुलिस को सूचना दी। स्वरूप नगर और नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का राजफाश करते हुए बताया कि लुटेरों की तलाश में सर्विलांस समेत चार टीमें लगी हुई थीं। सीसी फुटेज के आधार पर ककवन निवासी समीर, शिवम, शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को गिरफ्तार किया। घटना का मास्टरमाइंड शिवम और समीर है।
शिवम पूर्व में अंकित के साथ ही काम करता था, शराब में मिलावट करने पर एक माह पहले ठेका संचालक ने शिवम को नौकरी से निकाल दिया था। जिसके बाद शिवम और समीर ने लूट की साजिश रची। घटना में शामिल आटो समीर की थी, दोनों ने अपने साथ शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को शामिल किया।
घटना के बाद लुटेरे आगरा और मथुरा भाग निकले थे, वापस लौटने के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। लुटेरे समीर व शिवम के खिलाफ पांच–पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 1.73 लाख की नकदी बरामद की गई है बाकी के रुपये उन्होंने खर्च कर दिया।
