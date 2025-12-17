Language
    कानपुर में केडीए की महायोजना 2031, इन 80 गांवों का मास्टर प्लान होगा तैयार

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) महायोजना 2031 के अंतर्गत 80 गांवों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कानपुर के आसपास के क्षेत्रों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए ने 18 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्राधिकरण में शामिल हुए 80 गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत महायोजना 20231 के तहत गांवों का मास्टर प्लान तैयार कराने के लिए कंसलटेंट के चयन के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया है। 

    80 राजस्व ग्राम में तहसील सदर के दो, नर्वल के 17, बिल्हौर के 38,अकबरपुर के 10 व तहसील मैथ के 13 ग्राम केडीए में शामिल हुए है। वर्तमान समय में गांवों में अधिकांश जमीन कृषि की है। ऐसे में विकास कार्य योजना तैयार करने में दिक्कत आ रही है। मास्टर प्लान में आवासीय जमीन होनो पर विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। 26 दिसंबर टेंडर की अंतिम तिथि है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे जा रहे है।

    विकास कार्यों के लिए अन्य विशेषज्ञ की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा गया है। ताकि योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। इसके लिए दो अर्बन प्लानर, एक जीआइएस एक्सपर्ट, एक वास्तुविद की भर्ती की जाएगी।
    इसके अलावा केडीए ने 1974 को हुए गठन के बाद पहली बार प्राधिकरण की सीमा में बदलाव किया है। पहले चार जोन थे अब छह जोन बनाए है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा है।


    पेयजल और सीवर योजना के संचालन के लिए केडीए देगा निश्शुल्क जमीन

    केडीए द्वारा पेयजल और सीवर योजना के संचालन के लिए जल निगम को पांच जगह निश्शुल्क जमीन देगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया है। इसके तहत तात्योटोपे नगर में फेस दो में सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए नौ सौ वर्ग मीटर जमीन निश्शुल्क दी जाएगी। विसायकपुर बांगर में सीवेज पंपिग स्टेशन के लिए , पेयजल योजना के लिए नारामऊ में जोनल पंपिंग स्टेशन के लिए निर्माण के लिए 0.2050 हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क जल निगम को दी जाएगी।

     

    ग्रेटर कानपुर को धरातल में लाने का रखा जाएगा प्रस्ताव

    ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर धरातल पर लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर के विस्तार, आउटर रिंग रोड पर भूमि बैंक बढ़ाया जाने के लिए विकसित किया जाएगा। इसके तहत रामपुर खास, कैंधा, सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, फत्तेपुर दक्षिण, गोपालपुर, फत्तेहुरी, दुर्जनपुर इटारा में लगभग पांच हजार एकड़ जमीन में ग्रेटर कानपुर विकसित किया जाना है। इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय योजना लायी जाएगी। साथ ही सारी आधुनिक सुविधाएं होगी। इसका विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और फीजिबिलिटी के लिए सहमति के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया है।


    बोर्ड बैठक में रखे जाएगे यह भी प्रस्ताव

    • प्राधिकरण की योजनाओं में निर्मित 15312 फ्लैट में 7698 फ्लैट बिक चुके है। वर्तमान में 7614 फ्लैट बिकने को बचे है। प्राधिकरण योजना ला रहा है कि फ्लैट खरीदने वाला आवंटी कुल कीमत का 25 प्रतिशत जमा करता है तो उसको कब्जा दे दिया जाएगा। बाकी वह किस्त देता रहेगा।
    • सेठ मोती लाल खेड़िया से अटल घाट बैराज जाने वाला रास्ता संकरा है। इसके कारण वाहन फंसते है। इसको देखते हुए 24 मीटर चौड़ा रास्ता किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की जानी है। इसके लिए भू स्वामियों द्वारा अपनी भूमि के बदले ग्राम कटरी कानपुर कोहना की भूमि का विनिमय के लिए सहमति व्यक्त की गयी है। बोर्ड की स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंगा बैराज जाने के लिए एक और रास्ता हो जाएगा।
    • नीलामी भव व भूखंडों के विवादित होने पर वैकल्पिक भूखंड दिए जाना।
    • भाऊसिंह पनकी में स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में स्थित 15 हेक्टेयर जमीन सीयूजीएल और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा कूड़े से गैस बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है। जमीन केडीए की है। बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया है कि नगर निगम को 30 वर्ष के लिए एक रुपये प्रति एकड़ पर लीज पर जमीन दी जाएगी। पहले ही नगर निगम द्वारा 46 एकड़ में बने कूड़े निस्तारण प्लांट का प्रयोग किया जा रहा है। शर्त में कहा गया है कि केडीए हित में लीजडीड की अवधि समाप्त के बाद जब भी भूमि की आवश्यकता होगी तुरन्त नगर निगम को यथा स्थिति में भूमि लौटानी होगी।
    • 70 अन्नपूर्ण माडल भवनों के लिए निर्माण के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जमीन का चिह्नाकंन किया जाना है। इसका प्रस्ताव बोर्ड में रखा है। इसमें अवस्थापना के मद से निर्माण कराए जाने के संबंध में सैद्धान्तिक सहमति के लिए प्रस्ताव रखा गया है।
    • कमला टाउन ट्रस्ट द्वारा भूखंड संख्या एक ब्लाक एच एफडब्ल्यू एरिया जूही खुर्द में 3.50 एकड़ पर मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल का नक्शा स्वीकृति करना।
    • काकादेव के स्थान पर वैकल्किप भूखंड दिए जाना।
    • 85.19 एकड़ जमीन का भू उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है।