कानपुर में केडीए की महायोजना 2031, इन 80 गांवों का मास्टर प्लान होगा तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए ने 18 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्राधिकरण में शामिल हुए 80 गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत महायोजना 20231 के तहत गांवों का मास्टर प्लान तैयार कराने के लिए कंसलटेंट के चयन के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



80 राजस्व ग्राम में तहसील सदर के दो, नर्वल के 17, बिल्हौर के 38,अकबरपुर के 10 व तहसील मैथ के 13 ग्राम केडीए में शामिल हुए है। वर्तमान समय में गांवों में अधिकांश जमीन कृषि की है। ऐसे में विकास कार्य योजना तैयार करने में दिक्कत आ रही है। मास्टर प्लान में आवासीय जमीन होनो पर विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। 26 दिसंबर टेंडर की अंतिम तिथि है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे जा रहे है।

विकास कार्यों के लिए अन्य विशेषज्ञ की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा गया है। ताकि योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। इसके लिए दो अर्बन प्लानर, एक जीआइएस एक्सपर्ट, एक वास्तुविद की भर्ती की जाएगी।

इसके अलावा केडीए ने 1974 को हुए गठन के बाद पहली बार प्राधिकरण की सीमा में बदलाव किया है। पहले चार जोन थे अब छह जोन बनाए है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा है।



पेयजल और सीवर योजना के संचालन के लिए केडीए देगा निश्शुल्क जमीन केडीए द्वारा पेयजल और सीवर योजना के संचालन के लिए जल निगम को पांच जगह निश्शुल्क जमीन देगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया है। इसके तहत तात्योटोपे नगर में फेस दो में सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए नौ सौ वर्ग मीटर जमीन निश्शुल्क दी जाएगी। विसायकपुर बांगर में सीवेज पंपिग स्टेशन के लिए , पेयजल योजना के लिए नारामऊ में जोनल पंपिंग स्टेशन के लिए निर्माण के लिए 0.2050 हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क जल निगम को दी जाएगी।

ग्रेटर कानपुर को धरातल में लाने का रखा जाएगा प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर धरातल पर लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर के विस्तार, आउटर रिंग रोड पर भूमि बैंक बढ़ाया जाने के लिए विकसित किया जाएगा। इसके तहत रामपुर खास, कैंधा, सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, फत्तेपुर दक्षिण, गोपालपुर, फत्तेहुरी, दुर्जनपुर इटारा में लगभग पांच हजार एकड़ जमीन में ग्रेटर कानपुर विकसित किया जाना है। इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय योजना लायी जाएगी। साथ ही सारी आधुनिक सुविधाएं होगी। इसका विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और फीजिबिलिटी के लिए सहमति के लिए प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया है।