    16 दिसंबर को केशवनगर में जमीन खाली कराकर भूल गया KDA, फिर होने लगे कब्जे

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:34 PM (IST)

    केडीए ने 16 दिसंबर को केशवनगर में 3100 वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटाया था, लेकिन मलबा न हटने और बाउंड्रीवाल न बनने से कब्जेदार फिर लौट आए हैं। स्थानीय ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। डब्ल्यू ब्लाक केशवनगर में केडीए ने 16 दिसंबर को कब्जेदारों से कई सालों बाद 31 सौ वर्ग मीटर जमीन खाली कराई थी लेकिन अभी मलबा नहीं हटाया है। इसकी आड़ में फिर से कब्जेदारों ने पन्नी लगाकर बस गए है। फिर से आवास बनाने की तैयारी में जुट गए है।

    प्राधिकरण ने अभी तक खाली कराई जमीन पर चारों तरफ बाउंड्रीवाल नहीं बनायी है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नाराजगी है कि खाली कराई गयी जमीन पर पार्क का निर्माण कराया जाए ताकि फिर से कब्जेदार कब्जा नहीं कर सके।

    केडीए की केशवनगर में स्थित भूखंड संख्या 439, 439 बी और 440 पर लोगों ने कब्जा करके बस्ती बसा ली। इसके चलते आसपास केडीए से भूखंड लेने वाले लोगों अपने को ठगा महसूस करने लगे। जमीन खाली कराने को लेकर लोगों ने केडीए उपाध्यक्ष से शिकायत की।

    एक साल से जमीन खाली कराने के लिए संघर्ष करते रहे। 16 दिसंबर को केडीए के दस्ते ने पहुंचकर बैकहो लोडर लगाकर पक्के निर्माण गिरा दिए। सभी निर्माण ढहा दिए और लोगों को जमीन खाली करने को कहा है। 14 दिन हो जाने के बाद भी केडीए ने खाली कराई जमीन के चारों तरफ बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया है।

    वहीं फिर से कब्जेदार मलबे की आड़ में कब्जा करने की तैयारी कर रहे है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने फिर से केडीए में शिकायत की है। करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन खाली कराई गयी है।

    केडीए के विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला ने बताया जमीन से मलबा हटाया जाएगा और चारों तरफ बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा। जमीन खाली करा ली गयी है। भूखंड विकसित करके बिक्री की जाएगी।