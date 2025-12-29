Language
    सालों भटकने के बाद कानपुर में 124 आवंटियों को मिले प्लॉट, लॉटरी से बांटे गए भूखंड

    By Rahul Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    केडीए ने महावीर नगर विस्तार पार्ट-दो और रामगंगा इन्क्लेव के 124 आवंटियों को लॉटरी के माध्यम से वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए। ये आवंटी वर्षों से वि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महावीर नगर विस्तार पार्ट दो और रामगंगा इन्क्लेव के 124 आवंटियों को केडीए ने भूखंड दिया। वे वर्षों से विवादित भूखंड की जगह वैकल्पिक भूखंड लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे। लाटरी के माध्यम से सोमवार को भूखंड आवंटित किए गए।

    महावीर नगर विस्तार योजना पार्ट दो 2020 और रामगंगा इन्क्लेव 2016 में लांच की गई थी। विवादित भूखंड होने के कारण 124 आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया था। सोमवार को केडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में लाटरी प्रक्रिया कराके लोगों को भूखंड आवंटित किया।

    विशेष कार्याधिकारी मीनाक्षी गुप्ता ने बताया महावीर नगर विस्तार पार्ट-दो योजना के 877 भूखंडों में से ब्लाक-ए में 52, ब्लाक-बी में दो व ब्लाक-सी में 48 विवादित भूखंडों का निस्तारण करते हुए आवंटियों को वैकल्पिक भूखंड आवंटित कर दिए गए। इसी तरह रामगंगा इन्क्लेव के 22 विवादित ईडब्ल्यूएस भूखंडों की जगह वैकल्पिक भूखंड लाटरी के माध्यम से दिए गए।