सालों भटकने के बाद कानपुर में 124 आवंटियों को मिले प्लॉट, लॉटरी से बांटे गए भूखंड

जागरण संवाददाता, कानपुर। महावीर नगर विस्तार पार्ट दो और रामगंगा इन्क्लेव के 124 आवंटियों को केडीए ने भूखंड दिया। वे वर्षों से विवादित भूखंड की जगह वैकल्पिक भूखंड लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे। लाटरी के माध्यम से सोमवार को भूखंड आवंटित किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महावीर नगर विस्तार योजना पार्ट दो 2020 और रामगंगा इन्क्लेव 2016 में लांच की गई थी। विवादित भूखंड होने के कारण 124 आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया था। सोमवार को केडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में लाटरी प्रक्रिया कराके लोगों को भूखंड आवंटित किया।