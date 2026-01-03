Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर के इन इलाकों को दूषित पानी से मिलेगी निजात, 15 हजार अवैध कनेक्शनों पर चलेगा जलकल का 'हंटर'

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    कानपुर में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जलकल विभाग ने दूषित जलापूर्ति की समस्या से निपटने की तैयारी की है। शहर में 15 हजार अवैध कनेक्शन, लीकेज और ना ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवादाता, कानपुर। इंदौर में दूषित जलापूर्ति के पीने से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अफसर हरकत में आए है। वर्तमान समय में शहर में करीब 15 हजार अवैध कनेक्शन , लीकेज और नालियों से जा रहे पाइप जलापूर्ति के लिए मुसीबत बन गए है।

    हालत यह है कि कई इलाकों में दूषित जलापूर्ति हो रही है। इसके चलते लोगों में आक्रोश है। इनको चिह्नित करने के लिए जलकल विभाग द्वारा सर्वे टीम बनायी गयी है। सोमवार से एक-एक मुहल्ले में सर्वे करेगी और अवैध कनेक्शन काटने के साथ ही लीकेज ठीक किए जाएगे। इसके अलावा नालियों से गुजर रहे पाइपों को भी हटाया जाएगा।

    जलकल विभाग की अपनी प्रयोगशाला है यहां पर क्लोरीन से लेकर बैक्टीरिया की जांच होती है। जलापूर्ति से पहले गंगा और लोअर गंगा कैनाल से लिए जाने वाले कच्चे पानी की जांच की जाता है। उसके आधार पर फिटकारी डाली जाती है और क्लोरीन दी जाती है।

    29_09_2025-water-connection_24064117_113926853

    वर्तमान समय में गंगा का हैजेन 30 होने के चलते छह मीट्रिक टन फिटकरी दी जा रही है और साढ़े नौ सौ किलोलीटर क्लोरीन दी जाती है।

    जलकल महाप्रबंधक नीरज गौड़ ने बताया कि सभी जोनों में टीमें बनायी गयी है जो सर्वे करने के साथ ही कार्रवाई भी करेगी। इसके अलावा रोज लीकेज भी ठीक किए जाएगे और मौके पर पानी की जांच भी की जाएगी। कमियों को दूर किया जाएगा।

    वर्तमान समय में ओटी टेस्ट किया जाता है इससे पता चल जाता है कि क्लोरीन है या नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरिया की भी जांच की जाती है।रोज करीब 20 से 22 जांच होती है। जहां पर कमियाों मिलती है।उसको दूर किया जाता है।

    यहां पर अवैध कनेक्शन

    चमनगंज, अफीम कोठी, दर्शनपुरवा, बेकनगंज, जनरलगंज, गांधीनगर, रामबाग, जवाहर नगर, नई सड़क समेत कई इलाकों में अवैध कनेक्शन है।

    यहां पर दूषित जलापूर्ति की समस्या

    गोविंदनगर, बर्रा, चमनगंज, परेड, दर्शनपुरवा, जूही, सरायमीता, पनकी, रामबाग, जवाहर नगर, नेहरू नगर समेत कई इलाकों में आ रहा दूषित पानी

    लीकेज-

    पीरोड, तिलकनगर, रामबाग, नेहरू नगर, गांधीनगर, पनकी, श्यामनगर समेत कई जगह लीकेज है।इसके चलते रोज हजारों लीटर पानी बहता है।

    गजट वैरीफेकेशन में फंसी होटल, स्कूल व नर्सिंग होमें की जांच

    नगर निगम सदन ने आदेश दिए ते कि जहां पर जनता का जुड़ा है उन प्रतिष्ठानों को हर हाल में साल में एक बार जांच जलकल विभाग से करानी अनिवार्य होगा।इसके तहत स्कूल, नर्सिंगहोम,.अस्पताल, रेस्टोेरेंट समेत जहां भी पानी का प्रयोग होता है।

    इसके बाद जलकल ने तैयारी भी कर ली है लेकिन अभी तक गजट नहीं जारी हो पाया है।जलकल महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने बताया कि गजट जारी होते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तैयारी पूरी है।

    प्रयोगशाला जलकल विभाग में ही है। फरवरी तक गजट जारी हो जाएगा। इसके बाद संबधित प्रतिष्ठानों को अनिवार्य जांच करानी होगी नहीं तो जांच के साथ ही जुर्माना भी लगेगा।