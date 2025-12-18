Language
    कानपुर में हॉस्पिटल संचालक हुआ साइबर ठगी का शिकार, खाते से पार कर दिए 6 लाख रुपए

    By Vipin Trivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    कानपुर में एक हॉस्पिटल संचालक साइबर ठगी का शिकार हो गया, जिसके खाते से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। मोबाइल पर ट्रांसफर लिमिट बढ़ने का मैसेज आया जिसके बाद ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। कल्याणपुर के एक अस्पताल संचालक साइबर ठगी का शिकार हो गया। आरोप है कि सोमवार को पहले खाते की अचानक लिमिट बढ़ गई और अनजान नंबर से ओटीपी आया। मदद के लिए बैंक कर्मी को मैसेज भेजने के अगले दिन खाते से छह लाख रुपये निकल गए।

    सचेंडी निवासी हिमांशु गौतम का पुराना शिवली रोड पर हॉस्पिटल है। हिमांशु के मुताबिक एक निजी बैंक की कल्याणपुर शाखा में उनका बचत खाता है, जिसकी ट्रांसफर लिमिट दो लाख रुपये है। सोमवार को उनके मोबाइल पर अचानक लिमिट बढ़कर 20 लाख होने का संदेश आया और कुछ देर बाद अनजान नंबर से एक ओटीपी भी आया।

    उन्होंने जानकारी करने के उद्देश्य से पहचान के एक बैंककर्मी को दोनों संदेश भेज दिए। अगले दिन मंगलवार को उनके खाते से छह लाख रुपये निकल गए।

    पैसे निकलने का संदेश आने के बाद उन्होंने साइबर सेल को जानकारी दी। बैंक जाने पर पता चला कि एक अन्य खाते में उनका पैसा ट्रांसफर हुआ है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत ने बताया कि साइबर सेल की मदद से जांच कराई जा रही है।

