कानपुर में हॉस्पिटल संचालक हुआ साइबर ठगी का शिकार, खाते से पार कर दिए 6 लाख रुपए

संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। कल्याणपुर के एक अस्पताल संचालक साइबर ठगी का शिकार हो गया। आरोप है कि सोमवार को पहले खाते की अचानक लिमिट बढ़ गई और अनजान नंबर से ओटीपी आया। मदद के लिए बैंक कर्मी को मैसेज भेजने के अगले दिन खाते से छह लाख रुपये निकल गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सचेंडी निवासी हिमांशु गौतम का पुराना शिवली रोड पर हॉस्पिटल है। हिमांशु के मुताबिक एक निजी बैंक की कल्याणपुर शाखा में उनका बचत खाता है, जिसकी ट्रांसफर लिमिट दो लाख रुपये है। सोमवार को उनके मोबाइल पर अचानक लिमिट बढ़कर 20 लाख होने का संदेश आया और कुछ देर बाद अनजान नंबर से एक ओटीपी भी आया।