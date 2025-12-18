'कलेक्ट्रेट में बम है'...कानपुर में डीएम को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को ई-मेल पर बुधवार को कलेक्ट्रेक्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मामले में डीसीपी मुख्यालय को फोन पर जानकारी दी गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और सदर कोतवाली पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय समेत पूरे परिसर की जांच पड़ताल की, लेकिन इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

डीसीपी मुख्यालय एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि एडीएम सिटी से जानकारी मिली थी कि जिलाधिकारी को ई-मेल पर धमकी भरा संदेश आया था। उन्होंने एलआईयू, कोतवाली पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता भिजवाया था। इस दौरान खाली स्थान, स्टोर समेत हर कोने-कोने में जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। डीसीपी ने बताया कि ई-मेल में कलेक्ट्रेट में बम होने और जल्द ही धमाके से परिसर उड़ाने की बात कही। मामले में इंटेलीजेंस भी लगी है।

मामले में एडीसीपी एलआईयू, कोतवाली पुलिस और साइबर टीम अब ई-मेल कहां से आया, किसने भेजा। इसकी जांच कर रही है। एडीएम सिटी राजेश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह जिलाधिकारी को ई-मेल में एक संदेश आया, जिसकी जानकारी डीसीपी मुख्यालय एसएम कासिम आबिदी को दी थी।