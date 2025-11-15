Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में पुलिस चौकी के पास मैगी प्वाइंट पर गुर्गों के साथ पहुंचे हिस्ट्रीशीटर, सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    कानपुर में हिस्ट्रीशीटरों ने अपने साथियों के साथ मैगी प्वाइंट पर खुलेआम फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना ने कानपुर में अपराधियों के बढ़ते हौसले की पोल खोल दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में शुक्रवार देर रात गुर्गों के साथ दो कारों से मैगी प्वाइंट पहुंचे हिस्ट्रीशीटरों ने वर्चस्व को लेकर जमकर उपद्रव किया। गाली-गलौज करने के साथ ही सड़क पर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं, यादव मार्केट चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हिस्ट्रीशीटरों के उपद्रव की भनक तक नहीं लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    शनिवार सुबह इलाकाई लोगों की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आयीं। मौके से पुलिस को एक खोखा भी मिला है। पुलिस हिस्ट्रीशीटरों और उनके गुर्गों की तलाश में इलाके में लगे सीसी कैमरे की फुुटेज खंगाल रही है।

     

     

    बर्रा थानाक्षेत्र के जूही कला डब्ल्यू टू स्थित वीरा मैगी प्वाइंट 24 घंटे खुलता है, जिसमें दिनभर अपराधियों और अराजकतत्वों का जमावड़ा रहता है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे काले रंग की कारों से बर्रा के हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह और उजाला ठाकुर के साथ ही सेन पश्चिम पारा का हर्ष द्विवेदी, विकास अपने पांच-छह गुर्गों के साथ मैंगी प्वाइंट पहुंचा था।

     

     

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मैगी प्वाइंट पर पहुंचने के बाद एक कार से हिस्ट्रीशीटर उतरा, जो किसी को गालियां दे रहा था। जोर से सड़क पर चिल्ला रहे उजाला को दुकानदार ने टोका तो हर्ष द्विवेदी ने कार में बैठे-बैठे दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया। कहासुनी के दौरान ही सभी कारों से नीचे उतर आए। इसके बाद सड़क पर घूम-घूम गाली-गलौज करते हुए सड़क पर जोर-जोर चिल्लाना शुरू कर दिया।

     

     

    आवाज सुनकर आसपास के लोग भी छतों पर निकल आए। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर और उसके गुर्गों ने रास्ते से गुजरने वाले वाहन सवारों से भी अभद्रता करने लगे। इस पर एक आल्टो सवार ने विरोध किया तो हिस्ट्रीशीटर और उनके गुर्गें आपा खो बैठे। गाली-गलौज करने के साथ ही हर्ष द्विवेदी ने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। इससे मैंगी प्वाइंट पर खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

     

     

    छतों पर खड़े लोग भी दहशत में घरों के अंदर चले गए। इसके बाद कहासुनी के दौरान एक-एक पांच राउंड फायरिंग की गई।बताया गया कि हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह ने हर्ष को गोली चलाने से रोकने की कोशिश की। छीनाझपटी में हर्ष के हाथ से पिस्टल गिर गई, जिसकेे बाद विकास नामक युवक ने आल्टो कार पर गोलियां चलाई। इसमें से एक गोली आल्टो के पहिए पर लगी, जिससे टायर फट गया।

     

     

    बाद में किसी तरह से हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह ने अपने साथियों को शांत कराया और फिर कार में बैठकर वहां से चले गए। आरोपित एक-दूसरे को नाम लेकर बुला रहे थे। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हिस्ट्रीशीटरों के उपद्रव और फायरिंग की सूचना मिली है। आरोपितों के खिलाफ पुलिस की तरफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तारी की जाएगी।

     

     

    पुलिस की शह पर दिनभर खुलता मैंगी प्वाइंट

    इलाकाई लोगों का आरोप है कि पुलिस की शह पर मैगी प्वाइंट 24 घंटे खुलता है और अराजकतत्वों को जमावड़ा रहता है। आए दिन झगड़े होते हैं, लेकिन शिकायत के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बस एक-दो दिन के लिए दुकान को बंद करा दिया जाता है। अधिकारियों का दबाव कम होने के बाद फिर दुकान खुलवा दी जाती है।रोजाना झगड़ा और मारपीट होने पर अब लोगों ने पुलिस से शिकायत करना भी बंद कर दिया है।