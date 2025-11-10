Delhi Blast: दिल्ली धमाके बाद कानपुर में हाई अलर्ट, स्टेशन से लेकर बस अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई
दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद कानपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी किया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के लाल किला के पास धमाके के बाद कानपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को सर्तक रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी सुरक्षा के लिए जांच की जा रही है।
बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम को एक कार में धमाका हो गया। धमाका की वजह से आसपास खड़े वाहनों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट होने से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं धमाके के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया।
कानपुर में पुलिस ने संवेदनशील स्थलों मंदिरों, बाजारों और रेलवे स्टेशन के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में पुलिस दलबल के साथ गश्त पर निकली। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखते हुए भीड़ न इकट्ठा करने को कह रही।
वहीं, पुलिस कमिश्नर कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर खुद सुरक्षा व्यवस्था चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी भी तरह से कोई चिंता की बात नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। टीम हर तरफ नजर रखे हैं। जीआरपी और आरपीएफ की टीम भी लगातार जांच कर रही हैं।
रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था देखते सीपी। पुलिस
जेसीपी ने सेंट्रल स्टेशन पर कराई जांच
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने खुद पुलिस टीम के साथ सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान प्लेट फार्म पर यात्रियों के बैग-सामान व परिसर के चप्पे-चप्पे पर जांच कराई।
कार के अंदर जांच करते पुलिस अधिकारी। पुलिस
पार्किंग स्थलों पर चेकिंग करने के दिए निर्देश
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली लाल किला में ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। इसको देखते हुए सभी जोन के अधिकारियों व थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजार, पार्किंग स्थल, मेट्रो स्टेशन समेत स्थानों पर जांच करने के आदेश दिए हैं।
कार सवार का सामान चेक करते पुलिस अधिकारी। पुलिस
हर संदिग्धों पर नजर
हर संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एलआइयू व सर्विलांस टीम भी लगी है। वह खुद भी सेंट्रल के प्लेट फार्म के गेट नंबर दो पर पहुंचे और यात्रियों के बैग समेत अन्य सामान और कई स्थानों की चेकिंग कराई गई।
जानें दिल्ली धमाके का पूरा घटनाक्रम
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। धमाके से लाल किला रोड पर अफरा-तफरी मच गई। धमाके की वजह से आसपास खड़ी कारें, दुकानें तक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घटना में आठ लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 30 से अधिक गाड़ियां आग की चपेट में आईं। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। एक पीड़ित ने बताया कि वह अपनी कार में बैठे थे। जाम की स्थिति थी। गाड़ी में बैठे थे, तभी ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा। उसकी मौत हो चुकी थी।
