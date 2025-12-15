कानपुर एचबीटीयू पीएचडी प्रवेश, 88 सीटों के लिए 25 दिसंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
कानपुर के एचबीटीयू में 88 सीटों पर पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न विष ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) ने शीतकालीन शैक्षणिक सत्र में पीएचडी की 88 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 25 दिसंबर तक आनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 7 जनवरी को कराई जाएगी और शोध कक्षाएं 19 जनवरी से प्रारंभ होंगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना साझा की है। इसके अनुसार पीएचडी के नए एकेडमिक सेशन में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा की बाधा नहीं है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 2500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा और कुल फीस 65 हजार रुपये होगी। जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट, सीएसआइआर नेट, गेट, सीड जैसी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है उन्हें सीधे साक्षात्कार में शामिल कराया जाएगा। एचबीटीयू कुलपति प्रो. समशेर ने बताया कि सामान्य के अलावा अन्य श्रेणियों में छात्रों को पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी जबकि पूर्णकालिक पीएचडी करने वालों को 15 हजार रुपये की फेलोशिप भी मिलेगी।
ये भी जानें
- आवेदन - 25 दिसंबर तक
- राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 30 दिसंबर।
- प्रवेश परीक्षा - सात जनवरी
- चयन सूची की घोषणा- नौ जनवरी,
- साक्षात्कार 12 जनवरी,
- 14-18 जनवरी फीस जमा
इन सीटों पर मिलेगा प्रवेश
सिविल इंजीनियरिंग 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9, केमिकल इंजीनियरिंग 7, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 12, इलेक्टि्रकल इंजीनियरिंग 10, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग 10, आयल टेक्नोलाजी 5, पेंट टेक्नोलाजी 5, प्लास्टिक टेक्नोलाजी 3, फूड टेक्नोलाजी 2, लेदर टेक्नोलाजी 5, केमिस्ट्री 1, मैथ 2, मैनेजमेंट 2, इंग्लिश 2, मैनेजमेंट एसएफएस 8, बायोटेक्नोलाजी 5
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।