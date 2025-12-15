कानपुर एचबीटीयू पीएचडी प्रवेश, 88 सीटों के लिए 25 दिसंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) ने शीतकालीन शैक्षणिक सत्र में पीएचडी की 88 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 25 दिसंबर तक आनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 7 जनवरी को कराई जाएगी और शोध कक्षाएं 19 जनवरी से प्रारंभ होंगी।





विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना साझा की है। इसके अनुसार पीएचडी के नए एकेडमिक सेशन में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा की बाधा नहीं है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 2500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा और कुल फीस 65 हजार रुपये होगी। जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट, सीएसआइआर नेट, गेट, सीड जैसी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है उन्हें सीधे साक्षात्कार में शामिल कराया जाएगा। एचबीटीयू कुलपति प्रो. समशेर ने बताया कि सामान्य के अलावा अन्य श्रेणियों में छात्रों को पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी जबकि पूर्णकालिक पीएचडी करने वालों को 15 हजार रुपये की फेलोशिप भी मिलेगी।