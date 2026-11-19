जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज की मेडिकल रिसर्च यूनिट (एमआरयू) में हैवी मेटल्स की जांच के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। 97.87 करोड़ की लागत से बनने वाली लैब में शहर और आस-पास क्षेत्रों में क्रोमियम और भारी तत्व से हो रहे प्रदूषण की जांच आसान और सटीक हो जाएगी।

शहर के साथ आस-पास जिलों में तेजी से बढ़ रहे भारी तत्व के प्रदूषण से खून में क्रोमियम, सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक की खतरनाक मात्रा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे दूषित पेयजल व मृदा परीक्षण के लिए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की डा. राम मनोहर लोहिया संस्थान की लैब में सैंपल जांच के लिए भेजने पड़ते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में 15 दिन से एक महीने तक का समय लगता है। जीएसवीएम में हैवी मेटल्स की जांच के लिए लैब की शुरुआत हो जाने से चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि हैवी मेटल्स लैब की स्थापना के लिए सिविल व विद्युत कार्य के लिए शासन की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनल करने के निर्देश मिले हैं। जल्द ही कार्यदायी संस्था को नामित कर हैवी मेटल्स लैब की स्थापना की जाएगी।

अभी तक लैब की कमी के कारण प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने में जांच की समस्या सामने आ रही थी। जब हमारे पास लैब होगी तो हम बेहतर कदम उठा सकेंगे। मेडिकल कालेज में लैब की स्वीकृति हो जाने से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खून में भी हैवी मेटल्स की जांच हो सकेगी और समस्या का निदान किया जा सकेगा।

मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. बीपी प्रियदर्शी ने बताया कि क्रोमियम, सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक विषैली धातुएं हैं, जो दूषित पानी, भोजन व हवा के जरिये खून में जमा हो सकती है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से नसों, फेफड़ों और गुर्दों को गंभीर नुकसान हो सकता है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय व मांसपेशियों तथा गुर्दे व यकृत से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।