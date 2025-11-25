Language
    कानपुर में बिन दुल्हन लौटी बरात, इंजीनियर दूल्हे को पागल बोलने पर भड़क गए बराती

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    कानपुर में बरात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। इंजीनियर दूल्हे को किसी के द्वारा 'पागल' कहे जाने पर बराती नाराज हो गए और दुल्हन पक्ष से उनका विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि शादी टूट गई और बरात को खाली हाथ लौटना पड़ा। 

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। कानपुर में जयमाल और फेरों से पहले हंगामा हो गया। शादी के लिए पहुंची बरात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। इंजीनियर दुल्हे को दुल्हन ने पागल कह दिया। बस इस बात से बरातियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा और बिना दुल्हन के बरात वापस चली गई। 

    मामला साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर सोमवार को बरात आई थी। बराती काफी खुश थे लेकिन कुछ ही देर बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई। द्वारचार के बाद दुल्हन ने अचानक आरोप लगाने शुरू कर दिए। कभी कहा कि बारात देर से आई और कभी बारातियों को नशे में बताया। इसके बाद उसने दूल्हे को पागल बताना शुरू कर दिया। साफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हे को पागल बताए जाने पर लड़का पक्ष भी भड़क गया। इसके बाद बारात लौट गई।

     

    आरोप से हंगामा हुआ

    बताया गया कि घाटमपुर से एक बरात साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव गई थी। आगवानी के बाद द्वारचार हुआ और फिर जयमाल की तैयारी चल रही थी। लेकिन, इसी बीच लड़की पक्ष ने बारातियों का व्यवहार सही न होने का आरोप लगा दिया। इससे बारात में हलचल मच गई। कुछ बाराती मौके से निकल गए। इसी बीच दुल्हन भी दूल्हे को पागल बताने लगी।

     

    लड़का लखनऊ में साफ्टवेयर इंजीनियर

    सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पता चला कि लड़का लखनऊ में साफ्टवेयर इंजीनयर है। लेकिन, लड़की पक्ष लगातार आरोप ही लगाता रहा। कभी बारातियों के नशे में होने तो कभी दूल्हे द्वारा बार-बार गरम पानी मांगने के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाया। इसके बाद दोनों पक्षों में लेनदेन को लेकर समझौता हुआ। सामान तथा नकदी वापसी के बाद बारात लौट गई। साढ़ चौकी प्रभारी सर्वेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है।