IND A vs AUS A वनडे सीरीज के बाद तीन रणजी मैच की मेजबानी करेगा कानपुर का ग्रीन पार्क, यहां देखें पूरा मैच शेड्यूल

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब रणजी ट्रॉफी के तीन मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की टीम 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेगी उसके बाद ओडिशा और नागालैंड से भिड़ेगी। टीम इस बार नए कोच के साथ उतरेगी और घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। यूपीसीए ग्रीन पार्क में मैच कराकर टीम को फायदा पहुंचाना चाहता है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत और आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम तीन रणजी मैचों की मेजबानी भी करेगा। देश की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्राफी की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में उप्र की टीम घरेलू मैदान में मिले मैचों में जीत हासिल कर वर्ष 2005-06 से चले आ रहे खिताबी इंतजार को खत्म करने उतरेगी। उप्र की टीम 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के साथ रणजी ट्राफी में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद टीम 25 अक्टूबर को ओडिशा और आठ नवंबर को ग्रीन पार्क में नागालैंड से मैच खेलेगी।

पिछले सीजन खराब प्रदर्शन कर नाक आउट राउंड से पहले ही बाहर होने वाली उप्र की टीम इस बार नए कप्तान और नए कोच के साथ उतरेगी। पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी का कार्यकाल पूरा होने के बाद टीम कोच मिलना तय है। इसकी घोषणा उप्र क्रिकेट एसोसिएशन वार्षिक आमसभा में करेगी। ऐसे में यूपीसीए घरेलू मैच ग्रीन पार्क की मेजबानी में कराकर टीम को फायदा पहुंचाने की तैयारी में है।

यूपीसीए के मुताबिक, रणजी सीजन का पहला मुकाबला 15 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ, दूसरा 25 अक्टूबर से ओडिशा और तीसरा मुकाबला आठ नवंबर को नागालैंड के खिलाफ होगा। ग्रीन पार्क में तीन मैच के साथ यूपीसीए 22 जनवरी को झारखंड के साथ मुकाबला मेरठ के विक्टोरिया मैदान में खेलेगी। यूपीसीए की मीडिया कमेटी के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि आठ वर्ष के बाद वनडे सीरीज की मेजबानी के बाद तीन घरेलू मैच की मेजबानी ग्रीन पार्क को मिली है। वनडे की तरह घरेलू शृंखला के मुकाबलों का आयोजन तैयारियों के साथ किया जाएगा।