कानपुर की इस ग्राम पंचायत में घोटाला, ग्राम प्रधान–सचिव पर मुकदमा, 15 अधिकारियों-कर्मचारियों से वसूली

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिल्हौर की सैबसू ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए। ग्रामिणों की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल दिनेश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोपों की पुष्टि के लिए तीन सदस्यीय अलग से कमेटी गठित की। इस कमेटी की जांच के बाद ग्राम प्रधान और सचिव मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही अन्य से गबन की धनराशि की वसूली के आदेश दिए।

सैबूस निवासी राहुल तिवारी ने मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन को शिकायत पत्र देकर घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप थे कि चकरोड, नाली और तालाब खुदाई का कार्य केवल कागजों में कराया गया है। मनरेगा लोकपाल की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें परियोजना निदेशक डीआरडीए, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा सहायक अभियंता लघु सिंचाई शामिल किया गया।



समिति की जांच रिपोर्ट में कुल 20,58,614 की सरकारी धनराशि के घोटाले की पुष्टि हुई। रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही सीडीओ ने दुरुपयोग में दोषी पाए गए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव तथा मनरेगा के तकनीकी सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और पूरी राशि की वसूली के आदेश जारी किए। साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत एक-एक हजार रुपये का कुल 3,08,000 के अर्थदंड का आदेश दिया।

इतने-इतने रुपये होंगे वसूल विमलेश कुमार, ग्राम प्रधान-6,86,205

संदीप ज्ञानवीर, तत्कालीन ग्राम सचिव-69,596

शिवपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी-4,99,385

रोहन कनौजिया, ग्राम विकास अधिकारी-1,78,824

इन्द्र कुमार, तकनीकी सहायक-69,596

प्रमोद कुमार, तकनीकी सहायक-6,78,209

शिवनारायण कश्यप, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी-37,000

आशीष मिश्र, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी-14,600

बलराम, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी-13,000

शिशिर कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी-9,000

दीप सिंह, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी-34,400

प्रीति अग्निहोत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी-20,200

देवेन्द्र शर्मा, लेखाकार-62,600

प्रदीप तिवारी, लेखा सहायक-1,000

ललित कुमार, कंप्यूटर आपरेटर-1,000