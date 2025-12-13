Language
    Kanpur Gold Rate: चांदी दो लाख रुपये के करीब, सोने का भी नया रिकार्ड

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    Kanpur Gold Rate: कानपुर में चांदी की कीमत दो लाख रुपये के करीब पहुंच गई है, साथ ही सोने ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। स्थानीय बाजार में कीमती धातुओं मे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Gold Rate: इस वर्ष आम ग्राहकों ने सोने और चांदी के जेवर या बुलियन के रूप में बिस्कुट खरीदें हों, उन्हें काफी लाभ मिला है। ये जेवर और बिस्कुट उनके लिए भविष्य के लिए अच्छा सहारा बन सकते हैं। एक जनवरी को 88,600 रुपये प्रति किलो रही चांदी इस समय 1,98,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। उसने ग्राहकों को 124 प्रतिशत का लाभ अब तक दिया है। जहां चांदी दो लाख रुपये के करीब पहुंच चुकी है, वहीं सोना भी शुक्रवार को नए रिकार्ड पर पहुंच गया। एक जनवरी को 78,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहने वाला सोना 71 प्रतिशत बढ़कर 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

    पिछले तीन दिन में चांदी लगातार नए रिकार्ड बना रही है। 10 दिसंबर को एक लाख 90 हजार के आंकड़े के ऊपर पहुंची चांदी 11 दिसंबर को 1,93,400 रुपये प्रति किलो हो गई थी, वहीं शुक्रवार को इसमें 5,100 रुपये की उछाल आइ और वह 1,98,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। यह कानपुर सराफा बाजार में चांदी का आज तक का सबसे ज्यादा भाव है।


    दूसरी ओर सोने ने भी अपना नया रिकार्ड बना दिया है। सोना 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वैसे इस वर्ष सोने की वृद्धि दर देखी जाए तो एक जनवरी 2025 को सोना 78,600 रुपये पर था जो शुक्रवार तक 71.37 प्रतिशत के साथ 1,34,700 रुपये पर पहुंच गया था। यूपी सराफा एसोसिएशन के सचिव रामकिशोर मिश्रा के मुताबिक जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही है वह दो लाख रुपये के पार पर पहुंच जाएगी।