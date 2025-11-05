कार सवार शोहदों ने पीछा कर युवती को कार में खींचने की कोशिश, दो को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी में पीछा कर रहे कार सवार शोहदों ने घर से सामान लेने निकली युवती को पकड़ने और कार में खींचने का प्रयास किया।मौके पर पहुंचे स्वजन के सामने शोहदों ने गाली गलौज की।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लिया है जबकि बाकी आरोपित फरार हो गए।मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिए गए आरोपितों से पूंछतांछ जारी है।

पनकी रतनपुर इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री रात्रि साढ़े आठ बजे के करीब घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित जनरल स्टोर से सामान लेने निकली थी। तभी कुछ युवकों ने उसका पीछा किया और कार में खींचने का प्रयास किया। बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी तब वह अपने पति के साथ मौके पर पहुंची जहां बेटी को रोते हुए पाया।