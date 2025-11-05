कार सवार शोहदों ने पीछा कर युवती को कार में खींचने की कोशिश, दो को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी
कानपुर के पनकी इलाके में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। कुछ कार सवार युवकों ने युवती का पीछा किया और उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की। परिजनों के पहुंचने पर आरोपियों ने उनसे गाली-गलौज की। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। युवती ने पहले भी पीछा किए जाने की शिकायत की थी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी में पीछा कर रहे कार सवार शोहदों ने घर से सामान लेने निकली युवती को पकड़ने और कार में खींचने का प्रयास किया।मौके पर पहुंचे स्वजन के सामने शोहदों ने गाली गलौज की।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लिया है जबकि बाकी आरोपित फरार हो गए।मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिए गए आरोपितों से पूंछतांछ जारी है।
पनकी रतनपुर इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री रात्रि साढ़े आठ बजे के करीब घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित जनरल स्टोर से सामान लेने निकली थी। तभी कुछ युवकों ने उसका पीछा किया और कार में खींचने का प्रयास किया। बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी तब वह अपने पति के साथ मौके पर पहुंची जहां बेटी को रोते हुए पाया।
वह बेहद घबराई हुई थी, पूछने पर कार सवार शोहदों की करतूत बताई। वह अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि आरोपित युवक पुनः दो गाड़ियों से मौके पर पहुंच गया और गालियां देने लगा जिसके बाद महिला की सूचना पर पहुंची।
यह भी पढ़ें- कानपुर में कुछ ऐसी दिखी गुरु नानक देव जी के प्रति आस्था, करीब दो लाख संगत छकेगी लंगर
पुलिस दो आरोपितों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। जबकि उनके साथी मौके से फरार हो गए। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। महिला का कहना है कि उनकी बेटी ने पहले भी युवकों द्वारा पीछा किए जाने की बात बताई थी लेकिन उन्होंने उसे समझा दिया था। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज है, दो युवक हिरासत में लिए गए है उनसे पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।