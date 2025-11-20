कानपुर निर्माणाधीन आयल सीड्स कंपनी के बंद कमरे में चार मजूदरों की मौत, पास में जल रही थी आग
कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन तेल कंपनी में चार मजदूरों की संदिग्ध मौत हो गई। सभी मृतक देवरिया के रहने वाले थे। कमरे में कोयले की आग जलती मिली, जिससे धुएं से दम घुटने की आशंका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दौड़ अंसारी के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया में डी 58 स्थित निर्माणाधीन आयल सीड्स कंपनी कटारिया इडिबल्स एलएलपी के एक कमरे में सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में चार लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक देवरिया के रहने वाले है। मौके पर तसले में कोयले की आग जलती हुई मिली।
प्रथम दृष्टया कोयले के धुएं से दम घुटने से मौत की बात सामने आ रही है।सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेसिस टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल कर चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम भेजा।मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार और एसडीएम सदर भी पहुंचे और मुआयना कर जरूरी निर्देश जारी किए।
गोविंदनगर निवासी वरुण कटारिया की पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया साइड दो में डी 58 स्थित आयल सीड्स की कटारिया एडिबल्स एलएलपी कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है।जिसे बनाने का काम इंदौर की कंपनी आदित्य इंटरप्राइजेज को सौंपा गया है।कंपनी के ज्यादातर लेबर बलिया के रहने वाले है।
गुरुवार सुबह कमरे में चार मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।पास में ही तसले में कोयले की आग जलती हुई मिली।कयास लगाए जा रहे है कि धुएं की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई जिससे दम घुटने से चारो की मौत हो गई।घटना की जानकारी सुबह साढ़े आठ बजे के करीब हुई जब काम पुनः शुरू होना था।
काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया जहां सभी मृत अवस्था में मिले।कमरे में बाहर से हवा के लिए सभी खिड़कियां पूरी तरह से बंद मिली है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम भेजा।
मृतकों की पहचान देवरिया जिले के तरकुलवा के तौकलपुर निवासी 32 वर्षीय अमित वर्मा,22 वर्षीय संजू सिंह,23 वर्षीय राहुल सिंह और 28 वर्षीय दौड़ अंसारी के रूप में हुई है।इसमें मृतक अमित के भाई अरुण फैक्ट्री से करीब पांच सौ मीटर दूर किराए पर कमरा लेकर रहता था। जबकि गांव का ही रहने वाला नागेन्द्र अपने एक अन्य साथी के साथ घटना स्थल के बगल में स्थित रुम में रहता है।
ये सभी फेब्रिकेटर का काम करते थे। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि चार लोगों की मौत हुई है।पास में तसला में कोयले की आग मिली है।दम घुटने से मौत की आशंका है।फिलहाल शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है।उसके बाद ही स्थितियां साफ हो सकेगी।
