 कानपुर निर्माणाधीन आयल सीड्स कंपनी के बंद कमरे में चार मजूदरों की मौत, पास में जल रही थी आग

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया में डी 58 स्थित निर्माणाधीन आयल सीड्स कंपनी कटारिया इडिबल्स एलएलपी के एक कमरे में सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में चार लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक देवरिया के रहने वाले है। मौके पर तसले में कोयले की आग जलती हुई मिली।

प्रथम दृष्टया कोयले के धुएं से दम घुटने से मौत की बात सामने आ रही है।सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेसिस टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल कर चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम भेजा।मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार और एसडीएम सदर भी पहुंचे और मुआयना कर जरूरी निर्देश जारी किए।

गोविंदनगर निवासी वरुण कटारिया की पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया साइड दो में डी 58 स्थित आयल सीड्स की कटारिया एडिबल्स एलएलपी कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है।जिसे बनाने का काम इंदौर की कंपनी आदित्य इंटरप्राइजेज को सौंपा गया है।कंपनी के ज्यादातर लेबर बलिया के रहने वाले है।

गुरुवार सुबह कमरे में चार मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।पास में ही तसले में कोयले की आग जलती हुई मिली।कयास लगाए जा रहे है कि धुएं की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई जिससे दम घुटने से चारो की मौत हो गई।घटना की जानकारी सुबह साढ़े आठ बजे के करीब हुई जब काम पुनः शुरू होना था।

काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया जहां सभी मृत अवस्था में मिले।कमरे में बाहर से हवा के लिए सभी खिड़कियां पूरी तरह से बंद मिली है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम भेजा।