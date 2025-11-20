Language
    यूपी के इस जिले में एक रसोई गैस सिलिंडर के लिए तरस रहे HP के ग्राहक, 10 दिन से ज्यादा का हो गया है बैकलॉग

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    गोरखपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) के रसोई गैस सिलिंडर का संकट गहरा गया है। गीडा स्थित बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी की कमी के कारण सिलिंडर रीफिलिंग बाधित है, जिससे एजेंसियों पर भारी बैकलॉग हो गया है। उपभोक्ता खाली सिलिंडर लेकर भटक रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हालांकि एचपी ने जल्द स्थिति सामान्य होने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) में रसोई गैस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि रोजाना 30 हजार से ज्यादा सिलिंडर रीफिल की क्षमता वाले गीडा स्थित बाटलिंग प्लांट में बुधवार को एक भी सिलिंडर रीफिल नहीं हो सका।

    इसकी वजह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का खत्म होना है। सिलिंडर न मिलने रसोई गैस एजेंसियों पर 10 दिन से ज्यादा का बैकलाग हो चुका है। लोग खाली सिलिंडर लेकर इधर-उधर भटक रहे हैं।

    पूर्वांचल के उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द रसोई गैस सिलिंडर की उपलब्धता के लिए एचपी ने सबसे पहले गीडा में बाटलिंग प्लांट की स्थापना की थी। यहां कभी सिलिंडर की कमी नहीं होती थी लेकिन पिछले तकरीबन एक महीने से स्थिति यह है कि कई-कई दिन सिलिंडर रीफिल करने के लिए एलपीजी की ही उपलब्धता नहीं हो पा रही है।

    इसके पीछे वजह अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। समय से एलपीजी मंगाने की व्यवस्था करने में फेल अधिकारियों के कारण लाखों ग्राहक परेशान हैं। एचपी के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश भारती ने कहा कि तीन-चार दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को सिलिंडर मिलेगा।

    आपूर्ति विभाग की सख्ती का भी असर नहीं
    सभी उपभोक्ताओं को सिलिंडर उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति विभाग एचपी के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। अधिकारियों से सख्ती भी की जा रही है लेकिन एलपीजी की उपलब्धता न होने के कारण दिक्कत जस की तस बनी हुई है।