यूपी के इस जिले में एक रसोई गैस सिलिंडर के लिए तरस रहे HP के ग्राहक, 10 दिन से ज्यादा का हो गया है बैकलॉग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) में रसोई गैस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि रोजाना 30 हजार से ज्यादा सिलिंडर रीफिल की क्षमता वाले गीडा स्थित बाटलिंग प्लांट में बुधवार को एक भी सिलिंडर रीफिल नहीं हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें