कानपुर के सिरकी मोहाल में लीकेज सिलिंडर से लगी आग, परिवार फंसा, दमकलकर्मियों ने बचाया

जागरण संवाददाता, कानपुर। फीलखाना के सिरकी मोहाल की सकरी गली में बने अपार्टमेंट के फ्लैट में लीकेज सिलिंडर से आग लग गई। कुछ ही देर में आग विकराल हो गई और दूसरी मंजिल पर परिवार के पांच लोग फंस गए। मौके पर लाटूश रोड फायर स्टेशन से गाड़ी पहुंची, पर तंग गली की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। दमकलकर्मियों ने सबसे पहले सीढ़ी लगाकर पहली मंजिल पर फंसे परिवार को सुरक्षित निकाला। इसके बाद हौज पाइप लगाकर एक घंटे के बाद आग पर काबू पाया।



सिरकी मोहाल में अनंता भवन की पहली मंजिल पर कारोबारी राजेंद्र जायसवाल परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार दोपहर करीब दो बजे किचन में रखे सिलिंडर में गैस का रिसाव होने लगा। जब तक परिवार कुछ समझ पाता। उसमें आग लग गई। परिवार के लोग पहले खुद ही आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बढ़ती गई और पूरे फ्लैट को चपेट में ले लिया।

उनका परिवार तो किसी तरह से शोर मचाते हुए नीचे आ गया, लेकिन दूसरी मंजिल पर मौजूद परिवार के पांच लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, सीएफओ दीपक शर्मा समेत अधिकारी व दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने सीढ़ियां लगाकर दूसरी मंजिल के फ्लैट में पहुंचे और अंदर फंसे गुड्डू, शिवांश समेत पांच लोगों को पड़ोसी के मकान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।