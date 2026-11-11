बेटी का निकाह कराओ, मुकदमा वापस लो... कानपुर में पिता को धमकी, कहा- योगी सरकार बदलने पर देख लेंगे

संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। बेटी के अपहरण और उसकी अश्लील फोटो खींचने के मामले में दर्ज मुकदमे को वापस लेकर आरोपित से निकाह करने की पीड़ित पिता को फोन पर धमकी दी गई है। निकाह न करने पर बेटी की फोटो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की भी बात कही गई। फोन करने वाले ने यहां तक कहा कि योगी सरकार बदलने के बाद गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेन पश्चिम पारा पुलिस ने मंगलवार को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।



दहेली सुजानपुर निवासी एक युवक ने बताया कि वर्ष 2024 में मीरपुर कैंट, रेलबाजार निवासी हाजी अतीक के बेटे अनस ने उनकी बेटी का अपहरण कर अश्लील फोटो खींच ली थी। जिसपर उन्होंने अनस पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे को वापस लेने के लिए अनस और उसके साथी बिलाल कई वर्षों से परिवार पर दबाव बना रहे हैं।

आरोपित बेटी का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की भी धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि बीती सात सितंबर 2026 को उनके मोबाइल नंबर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने मुकदमा वापस लेने के साथ अनस से बेटी का निकाह करने का दबाव बनाया।