Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में बमबाजी की सूचना का CM Yogi ने लिया संज्ञान, डीजीपी के पूछने पर सीपी बोले- पटाखा था

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:10 PM (IST)

    कानपुर के गुजैनी में नए साल पर युवकों ने एक साड़ी कारोबारी की कार के पास पटाखे फोड़े, जिससे शीशा टूट गया। मुख्यमंत्री ने इस 'बमबाजी' की सूचना का संज्ञ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी में नए साल के जोश में युवकों ने होश खो दिया। राह चलते एक कार में कई दईमार बम फोड़ दिए। कार मालिक साड़ी कारोबारी ने सीसी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को बमबाजी करने जानकारी दी।

    बमबाजी की सूचना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया और डीजीपी से पूछा। इसके बाद डीजीपी से जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से जब पूछा तो उन्होंने बम नहीं बल्कि पटाखे हाेने की जानकारी दी। सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस नाबालिग व दो युवकों को उठाकर पूछताछ कर रही है।

    गुजैनी एफ ब्लाक निवासी अनुभव त्रिपाठी साड़ी कारोबारी हैं। मकान के भूतल में उनका शोरूम बना हुआ है। उनके मुताबिक, गुरुवार शाम लगभग 5:45 बजे वह शोरूम में थे। उनकी कार वहां से कुछ दूरी पर गली में खड़ी थी। इस दौरान वहां से तीन युवक जाते दिखे। कुछ ही देर में तेज धमाके हुए।

    वह बाहर निकले और गली की तरफ देखा तो कार का शीशा चकनाचूर मिला। उन्होंने अपने सीसी कैमरे देखे तो तीन युवक बम फोड़ते हुए दिखे। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर गोविंद नगर थाने का फोर्स पहुंचा और जांच पड़ताल की।

    इस दौरान शोरूम के 1.23 सेकेंड का सीसी कैमरे का वीडियो मिला है, जिसके जरिए एक नाबालिग और दो युवकों की पहचान हुई। एसीपी बाबूपुरवा दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि युवकों ने बताया कि नए साल पर वे लोग फेंककर फोड़ने वाले पटाखे लाए थे।

    खाली प्लाट की दीवार पर फेंक रहे थे, लेकिन कार के शीशे में लग गया। कारोबारी ने एक मामले में मुकदमा कराया है। उन्हें आशंका है कि इसी वजह से बमबाजी हुई है। फिलहाल अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।