कानपुर में बमबाजी की सूचना का CM Yogi ने लिया संज्ञान, डीजीपी के पूछने पर सीपी बोले- पटाखा था

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी में नए साल के जोश में युवकों ने होश खो दिया। राह चलते एक कार में कई दईमार बम फोड़ दिए। कार मालिक साड़ी कारोबारी ने सीसी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को बमबाजी करने जानकारी दी।

बमबाजी की सूचना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया और डीजीपी से पूछा। इसके बाद डीजीपी से जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से जब पूछा तो उन्होंने बम नहीं बल्कि पटाखे हाेने की जानकारी दी। सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस नाबालिग व दो युवकों को उठाकर पूछताछ कर रही है।

गुजैनी एफ ब्लाक निवासी अनुभव त्रिपाठी साड़ी कारोबारी हैं। मकान के भूतल में उनका शोरूम बना हुआ है। उनके मुताबिक, गुरुवार शाम लगभग 5:45 बजे वह शोरूम में थे। उनकी कार वहां से कुछ दूरी पर गली में खड़ी थी। इस दौरान वहां से तीन युवक जाते दिखे। कुछ ही देर में तेज धमाके हुए।

वह बाहर निकले और गली की तरफ देखा तो कार का शीशा चकनाचूर मिला। उन्होंने अपने सीसी कैमरे देखे तो तीन युवक बम फोड़ते हुए दिखे। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर गोविंद नगर थाने का फोर्स पहुंचा और जांच पड़ताल की।

इस दौरान शोरूम के 1.23 सेकेंड का सीसी कैमरे का वीडियो मिला है, जिसके जरिए एक नाबालिग और दो युवकों की पहचान हुई। एसीपी बाबूपुरवा दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि युवकों ने बताया कि नए साल पर वे लोग फेंककर फोड़ने वाले पटाखे लाए थे।