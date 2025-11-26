कानपुर में आग ने मचाया कोहराम, राखीमंडी के बाद खाडेपुर में गोदाम में भीषण लपटें
कानपुर में आग ने कहर बरपाया है। राखीमंडी के बाद खाडेपुर के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। इससे पहले राखीमंडी में भी आग लगने की घटना हुई थी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में आग ने बुधवार को जमकर कहर मचाया। पहले राखीमंडी में 25 कबाड़ के गोदाम सहित घरों में भीषण आग लगी। इसके बाद खाडेपुर में भी प्लास्टिक गोदाम में आग से अफरातफरी मच गई। दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा लेकिन फैक्ट्री से लपटें निकल रहीं हैं।
अफीम कोठी के पास राखी मंडी में बुधवार तड़के शार्ट सर्किट से लगभग 25 कबाड़ के गोदाम व घरों में आग लगी। विभिन्न फायर स्टेशन से दमकल की 10 गाड़ियां पहुंचीं और चार घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। लगभग 4:30 बजे एक गोदाम में आग लगी और जबतक कोई समझ पाता। आग्ने विकराल रूप ले लिया, जिसको चपेट में आने से एक के बाद एक 25 से ज्यादा गोदाम व घर आ गए। हालांकि समय रहते लोग चीख पुकार करते बाहर आ गए थे।
इधर, हनुमत विहार के खाडेपुर में प्लास्टिक का गोदाम चल रहा था। यहां पर भीषण आग लग गई। हड़कंप मचने पर सभी कर्मचारी बाहर आ गए। कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की चपेटमें आ गया। दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है।
