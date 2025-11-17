Kanpur News: दो बार टूटा फंदा, तीसरे प्रयास में पिता की गई जान... खिड़की से चीखते रहे बच्चे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दिलदहलाने वाला मामला सामने आया है। चकेरी में रविवार को खाना बनाने में देरी को लेकर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने बच्चों के सामने फंदा लगाकर जान दे दी। इस दौरान बच्चे खिड़की से शोर मचाकर चीखते चिल्लाते रहे लेकिन उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। जान देने से पहले दो बार फंदा टूट गया जिससे वह नीचे जा गिरा, लेकिन तीसरी बार में आत्महत्या कर ली।

मूलरूप से बांदा जनपद के जसपुरा ग्राम मवईघाट निवासी 41 वर्षीय अशोक सिंह विराट नगर में किराए पर रहते थे। परिवार में पत्नी विश्वमोहिनी और दो बेटे अंश और नमन हैं। चाचा विनोद सिंह ने बताया कि अशोक बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुडे़ थे करीब चार माह पूर्व नौकरी छूटने से वह अवसाद में चल रहे थे। इस दौरान वह शराब के लती भी हो गए थे।

रविवार दोपहर पत्नी विश्वमोहिनी छत पर गेहूं फैला रही थी। इसके चलते खाना बनने में देरी होने पर बेटे अशोक से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर उसने आत्महत्या करने की धमकी दी और कमरे में दरवाजा अन्दर से बंद कर लिया। इसके बाद बच्चों ने खिड़की को धक्का देकर खोल लिया और उन लोगों के सामने रस्सी से फंदा डालकर लटकने की कोशिश की लेकिन फंदा टूट गया।

इसके बाद दोबारा कोशिश में भी यही हाल हुआ। तीसरी बार के प्रयास में अशोक की जान चली गई। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की है। इधर, रेस्टोरेंट कर्मी ने घर के अंदर पेड़ से फंदा लगाकर दी जान कल्याणपुर में आइआइटी के सामने स्थित मकान में रेस्टोरेंट कर्मी ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार दोपहर स्वजन ने देखा तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर स्वजन से आत्महत्या की वजह पूछी तो वह कारण नहीं बता सके।