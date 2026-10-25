कानपुर में हर्ष फायरिंग से मौत, टेसू-झिंझिया विवाह कार्यक्रम में नशेबाज ने की फायरिंग, किसान के सीने में लगी गोली

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। सजेती थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में टेसू-झिंझिया के विवाह कार्यक्रम के दौरान नशेबाज युवक ने दोनाली से फायर कर दिया। गोली पास में खड़े किसान के सीने में धंस और उसकी जान चली गई। घटना के बाद आरोपित युवक और बंदूक मालिक दोनों भाग निकले। पुलिस के मुताबिक उनकी तलाश की जा रही है।



गांव निवासी 55 वर्षीय रामखिलावन उर्फ सुवालाल निषाद किसानी करते थे। घर पर पत्नी जयदेवी और दो बेटे अमर व अजय हैं। दोनों बेटे सूरत में रहकर प्राईवेट नौकरी करते हैं और करीब पांच दिन पहले घर आए थे। रविवार रात को गांव में टेसू-झिंझिया का पारंपरिक पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। खाना-पीना के साथ नाच गाना का भी कार्यक्रम था। यहां पर गांव निवासी गुड्डू सिंह दोनाली बंदूक लेकर पहुंचे थे।

रात करीब साढ़े आठ बजे उनका पारिवारिक पौत्र 23 वर्षीय अन्नू परमार भी नशे में धुत होकर पहुंचा और उनकी दोनाली बंदूक से फायर कर दिया। गोली सीधे रामखिलावन के सीने में जा लगी। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें घाटमपुर सीएचसी लाया गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, घटना के बाद गुड्डू और अन्नू भाग निकले।

एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भागे हुए आरोपितों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बेटे के सामने से भागा आरोपित बेटे अजय ने बताया कि कार्यक्रम में डीजे और पटाखों का शोर था। इसके चलते जब फायर हुआ तो लगा कि पटाखा ही होगा। वह घटनास्थल से कुछ दूर खड़े थे। उनके ठीक सामने से अन्नू और गुड्डू भागते हुए निकले। कुछ सेकेंड बाद देखा कि पिता खून से लथपथ जमीन पर गिरे हैं। तुरंत एंबुलेस को सूचना दी गई। लेकिन, देर होने पर उन्हें आटो से घाटमपुर सीएचसी आया गया। यहां पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घर बनवाने के लिए आए थे बेटे अजय ने बताया कि वह अपने बड़े भाई अमर के साथ गुजरात के सूरत में प्राईवेट नौकरी करता है। करीब पांच दिन पहले दोनों भाई घर बनवाने के लिए घर आए थे। कालम बनने शुरू हो गए थे। पिता नए घर को लेकर प्रसन्न थे। लेकिन, नहीं पता था कि घर बनने से पहले वह दुनिया छोड़ देंगे।

सुबह से नशे में घूम रहा था अन्नू ग्रामीणों ने बताया कि अन्नू रविवार को सुबह से नशे में धुत होकर घूम रहा था। वहीं, गुड्डू सिंह कानपुर में बिल्डर हैं। गांव में पहली बार टेसू-झिंझिया का विवाह चंदा करके धूमधाम से मनाया जा रहा था। इसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए थे।