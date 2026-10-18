Kanpur News: 1991 की फर्जी मुठभेड़ पर 35 साल बाद बड़ा एक्शन, 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, CBCID जांच में खुलासा

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में 1991 में हुई मुठभेड़ की कहानी सीबीसीआईडी की जांच में गलत निकली है और 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, इनमें छह की मौत हो चुकी है।

आरोप था कि मुफ्त में प्लाट न मिलने पर महाराजपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्या सागर त्रिपाठी ने 12 लोग पकड़े और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली। महाराजपुर थाने में 22 अगस्त 1991 को तत्कालीन थाना प्रभारी विद्या सागर त्रिपाठी ने दर्ज मुकदमें में जिक्र किया था कि नर्वल मोड़ पर बदमाश वाहनों को रोककर लूटपाट कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।

बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद गांधीग्राम निवासी राकेश पाठक व उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलहे व विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ। मुकदमे दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया।

मुख्य आरोपित राकेश पाठक के बड़े भाई देव प्रसाद पाठक ने मुठभेड़ को फर्जी बताया और शासन में शिकायत की। देव प्रसाद ने बताया था कि पुलिस उनके घर से पिता की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक व लाइसेंसी रायफल ले गई। उन्हीं असलहों को मुठभेड़ में प्रयुक्त दिखा दिया। शासन ने सीबीसीआइडी को जांच सौंपी।

तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपी सिंह ने जांच शुरू की तो पुलिस ने जिस डीसीएम चालक के साथ लूट व मारपीट का घटना में जिक्र किया था, उसने चालक पुलिस की कहानी की पोल खोल दी। उसने बताया कि रामादेवी चौराहे पर एक सिपाही ने कई लोगों को गाड़ी में बैठाया।

इसके बाद महाराजपुर थाने से कुछ अन्य पुलिसकर्मी साथ में बैठ गए। नर्वल मोड़ में जाकर पुलिस ने गाड़ी खड़ी करा दी और मुठभेड़ का रूप दे दिया। 25 सितंबर 1995 को अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था।