कानपुर में रेंट एग्रीमेंट पर छूट का दायरा फिर बढ़ा, किरायेदारी की लिखा-पढ़ी पर फिर लीजिए छूट, जानिए रजिस्ट्री शुल्क

आशुतोष मिश्र, कानपुर। किरायेदारी की लिखा-पढ़ी कराने पर फिर छूट मिलने लगी है। नवंबर 2025 से 19 मई 2026 तक छूट दी गई थी। इसके बाद लोगों को औसतन किराये का चार प्रतिशत और एक प्रतिशत रजिस्ट्री देना पड़ रहा था। अब दी जा रही छूट में पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा शुल्क बढ़ाया है। फिर भी लोगों को काफी राहत है।

अधिवक्ताओं और लोगों का मानना है कि इससे किरायेदारों को कानूनी लिखापढ़ी में में छूट का फायदा तो होगा ही न्यायालयों पर किरायेदारी के मुकदमों का बोझ भी कम होगा। सिर्फ हलफनामा पर लिखापढ़ी न्यायालय में नहीं ठहरती है। इसलिए विवाद की स्थिति में मुकदमे बढ़ते हैं।

अब किरायेदारी की लिखापढ़ी में शुल्क वर्तमान शुल्क दरें औसत वार्षिक किराया किरायेदारी की अवधि शुल्क (रुपये) दो लाख रुपये तक एक वर्ष 1,000 रुपये दो लाख रुपये तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 2,000 रुपये दो लाख रुपये तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 4,000 रुपये दो लाख से अधिक और छह लाख तक एक वर्ष 3,000 रुपये दो लाख से अधिक और छह लाख तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 6,000 रुपये दो लाख से अधिक और छह लाख तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 8,000 रुपये छह लाख से अधिक और 10 लाख तक एक वर्ष 4,500 रुपये छह लाख से अधिक और 10 लाख तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 10,000 रुपये छह लाख से अधिक और 10 लाख तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 13,000 रुपये नवंबर 2025 से 19 मई 2026 तक मिली छूट औसत वार्षिक किराया किरायेदारी की अवधि शुल्क (रुपये) दो लाख रुपये तक एक वर्ष 500 रुपये दो लाख रुपये तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 1,500 रुपये दो लाख रुपये तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 2,000 रुपये दो लाख से ज्यादा छह लाख तक एक वर्ष 1,500 रुपये दो लाख से ज्यादा छह लाख तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 4,500 रुपये दो लाख से ज्यादा छह लाख तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 7,500 रुपये छह लाख से अधिक 10 लाख तक एक वर्ष 2,500 रुपये छह लाख से अधिक 10 लाख तक एक वर्ष से अधिक व पांच वर्ष तक 6,000 रुपये छह लाख से अधिक 10 लाख तक पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक 10,000 रुपये