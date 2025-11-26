कानपुर में बड़ा हादसा, फैक्ट्री का बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत, एक गंभीर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। साइकिल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। परिवान वालों ने फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाया है।

हनुमंत विहार के राजेन्द्र नगर निवासी सुनील कुमार दीक्षित बौद्ध विहार स्थित साइकिल फैक्ट्री में काम करते थे। 13 वर्षीय बेटे शिवा ने बताया कि मंगलवार को पिता ने दिन ड्यूटी की और उसके बाद कुछ घंटे ओवर टाइम किया। ड्यूटी से छूटने ही वाले थे। तभी रात लगभग आठ बजे फैक्ट्री का ब्वायलर फटने से पिता और एक कर्मचारी विनोद कुमार के घायल होने की सूचना फोन पर मिली। वह परिवार संग पास के अस्पताल पहुंचे, जहां पिता को मृत घोषित कर दिया। स्वजन का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक मोबाइल स्विच आफ कर कहीं चला गया है। इससे परिवार में नाराजगी है।