जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर से आनंदविहार जाने वाली कानपुर एक्सप्रेस 19 नवंबर से नियमित चलेगी। इससे पहले सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये किया था। गुरुवार को पहले दिन चलने वाली कानपुर एकसप्रेस करीब 25 प्रतिशत सीटें खाली लेकर निकलेगी। अभी इस ट्रेन में काफी सीटें बची हुईं हैं।



रेलवे की ओर से गुरुवार से ट्रेन नंबर 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। ट्रेन नंबर 14153 कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रात 8.40 बजे निकलकर फफूंद 9.35 पहुंचेगी। इसके अलावा इटावा 10.30 बजे, टुंडला जंक्शन रात 12.10, हाथरस रात 12.45 बजे, अलीगढ़ रात 1:33 बजे, खुर्जा 2.05, दादरी 2.50 बजे, गाजियाबाद 3:54 व आनंदविहार 4.50 बजे पहुंचेगी।