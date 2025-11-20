कानपुर में चला संयुक्त प्रवर्तन अभियान, 10 डंपर सीज, 50 के चालान

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिना नंबर प्लेट के वाहन, नंबर प्लेट छिपाकर चलाना, ओवरलोडिंग, टैक्स जमा न करना, बिना तिरपाल मिनरल्स का परिवहन और बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के भारी वाहनों का संचालन करने पर बुधवार रात घाटमपुर तहसील और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने थाना सजेती क्षेत्र के अनूपुर मोड़ पर बड़े स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया। उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह, एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत और परिवहन विभाग से एआरटीओ प्रवर्तन कहकशा के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस फोर्स और परिवहन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान 10 भारी वाहन व डंपर सीज किए गए, जबकि 50 डंपरों का चालान किया। अधिकारियों के अनुसार, बिना नंबर प्लेट या धुंधले/ढके हुए नंबर प्लेट वाले वाहन दुर्घटना के बाद पहचान से बच जाते थे, जिससे ‘हिट एंड रन’ की घटनाएं बढ़ रही थीं। ओवरलोडिंग से सड़कें भी तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही थीं और दुर्घटना का जोखिम बढ़ रहा था।