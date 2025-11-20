कानपुर में चला संयुक्त प्रवर्तन अभियान, 10 डंपर सीज, 50 के चालान

Language
    By Vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    कानपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान में 10 डंपर सीज किए गए और 50 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से की गई।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बिना नंबर प्लेट के वाहन, नंबर प्लेट छिपाकर चलाना, ओवरलोडिंग, टैक्स जमा न करना, बिना तिरपाल मिनरल्स का परिवहन और बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के भारी वाहनों का संचालन करने पर बुधवार रात घाटमपुर तहसील और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने थाना सजेती क्षेत्र के अनूपुर मोड़ पर बड़े स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया। उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह, एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत और परिवहन विभाग से एआरटीओ प्रवर्तन कहकशा के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस फोर्स और परिवहन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान 10 भारी वाहन व डंपर सीज किए गए, जबकि 50 डंपरों का चालान किया। अधिकारियों के अनुसार, बिना नंबर प्लेट या धुंधले/ढके हुए नंबर प्लेट वाले वाहन दुर्घटना के बाद पहचान से बच जाते थे, जिससे ‘हिट एंड रन’ की घटनाएं बढ़ रही थीं। ओवरलोडिंग से सड़कें भी तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही थीं और दुर्घटना का जोखिम बढ़ रहा था।

    इस अभियान से ऐसे वाहनों पर प्रभावी रोक लगेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और अनुशासित परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना बताया गया। उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा और अनुशासित परिवहन प्रणाली बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

     


    एआरटीओ प्रवर्तन कहकशा ने बताया कि सड़क मार्ग पर चल रहे वाहनों की अनियमितताओं को रोकना और लोगों को सुरक्षित व सुगम यातायात उपलब्ध कराना ही इस प्रवर्तन का उद्देश्य है। वाहन चालकों से अपेक्षा है कि वे परिवहन नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें।