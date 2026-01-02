Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर एलीवेटेड ट्रैक को जमीन अधिग्रहण के लिए मिले 35.87 करोड़, जल्द दिया जाएगा मुआवजा

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:41 PM (IST)

    कानपुर की अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु शासन ने 35.87 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इस राशि से 22,306 वर्ग मीटर ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया। शुक्रवार को शासन ने लोक निर्माण विभाग को 35 करोड़ 87 लाख 38 हजार रुपये की धनराशि प्रदान कर दी।

    इस बजट से जमीन अधिग्रहण करके मुआवजे वितरण शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 17 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के लिए करीब 22,306 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा।

    19_04_2025-knpaliveter_23921560

    इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1115 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय रखा गया है। इस एलीवेटेड ट्रैक के बनने से शहर के भीतर 18 समपार क्रासिंग की समस्या खत्म हो जाएगी।