कानपुर एलीवेटेड ट्रैक को जमीन अधिग्रहण के लिए मिले 35.87 करोड़, जल्द दिया जाएगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया। शुक्रवार को शासन ने लोक निर्माण विभाग को 35 करोड़ 87 लाख 38 हजार रुपये की धनराशि प्रदान कर दी।

इस बजट से जमीन अधिग्रहण करके मुआवजे वितरण शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 17 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के लिए करीब 22,306 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा।

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1115 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय रखा गया है। इस एलीवेटेड ट्रैक के बनने से शहर के भीतर 18 समपार क्रासिंग की समस्या खत्म हो जाएगी।















