    कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर में मारी टक्कर, पत्नी की मौत; पति गंभीर रूप से घायल

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    कानपुर के सीसामऊ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। इस हादसे में 62 वर्षीय अंगूरीदेवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सीसामऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने सोमवार दोपहर बाजार से खरीदारी कर लौट रहे स्कूटर सवार बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। भागने के प्रयास में ट्रक से कुचलकर वृद्धा की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया जबकि आरोपित चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जिस ट्रक से हादसा हुआ है वह नो-इंट्री में जा रहा था हालांकि यातायात पुलिस द्वारा उसका वाहन पास जारी किया गया था। वहीं नौबस्ता में अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्टर और हादसे में घायल प्राइवेटकर्मी ने दम तोड़ दिया।

    लाजपत नगर नारायणपुरवा निवासी नरेश सोनकर सिलाई कारीगर हैं। उनके परिवार में दो शादीशुदा बेटियां ज्योति और दीपा हैं। सोमवार दोपहर स्कूटर से अपनी 62 वर्षीय पत्नी अंगूरीदेवी के साथ सीसामऊ बाजार गए थे।

    जहां से वह खरीदारी करके घर लौट रहे थे तभी सीसामऊ एसीपी कार्यालय के पास जीटी रोड पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे अंगूरी देवी सड़क पर जा गिरी।

    भागने के प्रयास में ट्रक ने उन्हें कुचल दिया जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि पति नरेश सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गये। हादसे के बाद राहगीराें की मदद से पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

    बेटी दीपा को जब हादसे की सूचना मिली तो वह रोते-बिखलते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। उसने बताया कि पिता के साथ उसे बाजार जाना था,लेकिन वह कर्रही में रहने वाली अपनी ननद के यहां चली गई। देरी होने की वजह से मां पिता के साथ बाजार साथ चली गई।

    सीसामऊ थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपित चालक की तलाश की जा रही है। स्वजन की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जायेगी। वहीं नौबस्ता थानाक्षेत्र में रहने वाले के–ब्लाक निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार स्वामी ट्रांसपोर्टर थे।

    परिवार में पत्नी नीलम और तीन बेटियां काजल,कल्पना और अनामिका हैं। साले संदीप सिंह ने बताया कि रविवार देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। तभी किदवई नगर स्थित सेंट थामस स्कूल वाली गली के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जानकारी देकर एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    उधर चकेरी के कोयला नगर स्वर्ण जयंती विहार निवासी 56 वर्षीय मनोज कुमार वर्मा प्राइवेट कर्मी थे। परिवार में पत्नी रजनी,तीन बेटे शिवा,सुशील और संदीप हैं।

    स्वजन ने बताया कि 15 दिसंबर को पिता घर लौट रहे थे। तभी नौबस्ता थानाक्षेत्र में सिमरा गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रविवार देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    ट्रक को जारी किया गया था नो-इंट्री पास

    जिस ट्रक से हादसा हुआ है मालगोदाम से सीमेंट लादकर आया था और इसके बाद उसे उतारकर वापस जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक खाली होने के बाद चालक तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हुए जा रहा था तभी हादसा हो गया। उसने स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दी।

    टीआइ सेंट्रल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक को नो-इंट्री के दौरान माल लाने ले जाने के लिए पास जारी किया गया था। सीसामऊ पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।