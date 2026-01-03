कानपुर में डंपर में फंसी जैकेट, 30 मीटर तक घिसटा ऑटो सवार...मौके पर हो गई मौत
कानपुर के बिधनू में एक दर्दनाक हादसा हुआ। चचेरे भाई की तेरहवीं में शामिल होने आ रहे फैक्ट्रीकर्मी शिवदयाल की जैकेट डंपर में फंस गई। वह 30 मीटर तक घिसट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। बिधनू में शुक्रवार देर रात चचेरे भाई की तेरहवीं में शामिल होने के लिए आटो में बैठकर आ रहे फैक्ट्रीकर्मी की जैकेट सटकर निकले डंपर में फंस गई। जैकेट फंसने से वह हाईवे पर करीब 30 मीटर तक घिसटते चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
घाटमपुर के भदरस निवासी 55 वर्षीय शिवदयाल उर्फ छोटेलाल कानपुर देहात की रनियां स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार में पत्नी मनोरमा, दो बच्चे विवेक व मान्या हैं।
बड़े भाई रामदयाल और शिवशंकर ने बताया कि शनिवार को चचेरे भाई शिवनंदन का तेरहवीं संस्कार था, जिसमें शामिल होने शुक्रवार रात शिवदयाल आटो से गांव आ रहे थे।
बिधनू के हड़हा के पास आटो के बगल से सटकर निकले डंपर में शिवदयाल की जैकेट फंस गई। इससे हाईवे पर वह करीब 30 मीटर तक घिसटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने शोर मचाया तो चालक ने डंपर धीमा किया। पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिधनू थाना प्रभारी ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
घायल ने दम तोड़ा
बिठूर में बीते रविवार को उन्नाव के परियर बाबू बंगला निवासी 50 वर्षीय हरीशंकर हास्पिटल में मजदूरी करने आए थे। स्वजन ने बताया कि बिठूर के शनिदेव चौराहा पर ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी थी।
उन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात उनकी मौत हो गई।
