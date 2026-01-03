गंगा में मिली डॉल्फिन का 'लीवर' कैसे हुआ खराब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की जो वजह निकली, उड़ा देगी होश

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ स्थित गंगा पुल के नीचे मृत मिली डाल्फिन का वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम में डॉल्फिन का लीवर खराब मिला, उसकी मौत का कारण मल्टीपल आर्गन फेलियर यानी कई अंगों का काम करना बंद कर देना आया है।

डाल्फिन के अंग जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान( आइवीआरआइ) बरेली भेजे जा रहे हैं। वहां की रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। स्थानीय लोगों ने गंगा के प्रदूषित पानी की वजह से डाल्फिन की मौत होने की आशंका भी जताई गई है हालांकि इसको लेकर अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि डाल्फिन का लीवर खराब होने से प्रदूषित पानी की वजह से मौत की आशंका को बल मिल रहा है।

जाजमऊ गंगापुल के नीचे शुक्रवार को पानी में डाल्फिन मृत मिली थी। पुलिस ने नाविकों से उसे बाहर निकलवाया। वन विभाग को डाल्फिन की सूचना दी गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश पांडेय टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो डाल्फिन उनके सिपुर्द कर दी गई।

डाल्फिन की मौत का कारण जानने के लिए शनिवार को चिड़ियाघर में वन्यजीव चिकित्सकों, पशुपालन विभाग के चिकित्सकों पैनल ने डाल्फिन का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पैनल में 10 विशेषज्ञ शामिल रहे। डाल्फिन का लंबाई नौ फीट तथा वजन 182 किलोग्राम निकला। मादा डाल्फिन की आयु 19 वर्ष है। इसकी औसत आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होती है। प्रभागीय वन अधिकारी दिव्या ने बताया कि यह गंगा में पाई जाने वाली गैंगेटिक डाल्फिन है।

पोस्टमाार्टम में उसका शिकार करने अथवा जाल में फंसाने के प्रमाण नहीं मिले है। आगे की जांच के लिए डाल्फिन के अंग आइवीआरआइ भेजे जा रहे हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद स्थित और स्पष्ट हो पाएगी। प्रदेश में 2,397 डाल्फिन, गंगा, चंबल में पाई जाती डाल्फिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दुर्लभ प्रजाति में आती है। गंगा के अतिरिक्त चंबल, घाघरा आदि नदियों में भी यह पाई जाती है। इसे गैंगेटिक व गंगा डाल्फिन कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्था ने भारत की नदियों में डाल्फिन की संख्या जानने के लिए वर्ष 2024 में सर्वे कराया गया था।

वर्ष 2025 में इसके आंकड़े जारी किए गए थे। उसके अनुसार भारत की नदियों में 6324 डाल्फिन हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 2397 है। नरौना से कानपुर के बीच 50 डाल्फिन, कानपुर से मिर्जापुर के बीच 718 डाल्फिन पाई गई हैं।