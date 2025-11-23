कानपुर में डायल-112 के सिपाही ने की छेड़छाड़, झोपड़ी में घुसकर महिला का पकड़ा हाथ

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। सिपाही ने शनिवार रात सड़क किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले परिवार की महिला से छेड़खानी की। महिला की सास ने थाने पर शिकायत की है। आरोप लगाया कि सिपाही कई दिनों से परेशान कर रहा है। नशे में धुत होकर घटना करता है और विरोध करने पर झोपड़ी हटवाने की धमकी देता है। पुलिस जांच कर रही है।

पीड़िता ने बताया कि वे लोग परिवार के साथ सड़क किनारे डेरा डालकर लोहा पीटने का काम करते हैं। आरोप लगाया कि कूष्मांडा देवी मंदिर स्थित रैन बसेरा में डायल-112 का एक सिपाही तीन माह से रह रहा है। आरोप लगाया कि वह नशेबाज है और उनके पास आकर उनके बच्चों से शराब मंगवाता है। मना करने पर गंदी गालियां देता है।

आरोप है कि शनिवार रात करीब डेढ़ बजे वह उनकी झोपड़ी के आसपास घूम रहा था। उनकी बहू बाथरूम को निकली तो उसने हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर परिवार के सभी लोग पहुंचे। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करते हुए कहने लगा कि यह उसकी रात की ड्यूटी है।

आरोप लगाया कि वह कहता है कि अगर उसकी बात न मानी तो वह उन्हें सड़क किनारे से हटवा देगा। महिला का कहना है कि आरोपित पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। कई बार उसे समझाया गया कि वह उनकी बहू , बेटियों के साथ छेड़खानी न करे। लेकिन, वह मानता ही नहीं है। मामले में एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।