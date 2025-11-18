वेटरंस क्रिकेट टी-20 में कानपुर देहात टीम की बड़ी जीत, महोबा को आठ विकेट से हराया

जागरण संवाददाता, कानपुर। डा. गौरहरि सिंहानिया वेटरंस टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कानपुर देहात एकादश ने महोबा को आठ विकेट से पराजित किया। देहात एकादश को गेंदबाज रामबाबू के सामने महोबा के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और टीम को आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लीग में बुलंदशहर, महाराजगंज, रामपुर, प्रयागराज और संभल एकादश ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

मंगलवा को महोबा में खेले गए पहले मुकाबले में महोबा एकादश कानपुर देहात के सामने 16.4 ओवर में महज 97 रनों पर ढेर हो गई। गेंदबाज रामबाबू ने पांच व सतीश दुरई ने तीन विकेट हासिल किए। जवाब में कानपुर देहात एकादश ने लक्ष्य को 12 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर हासिल किया। मैच में घातक गेंदबाजी के बदौलत कानपुर देहात एकादश ने आठ विकेट से जीत दर्ज की।

मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए रामबाबू को मैन आफ द मैच चुना गया। इसके बाद बुलंदशहर में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान बुलंदशहर ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में गौतमबुद्ध नगर एकादश 20 ओर में सात विकेट पर 194 रन ही बना सकी। महाराजगंज में खेले गए तीसरे मुकाबले में बस्ती एकादश के 166 रनों के जवाब में महाराजगंज एकादश ने 19.2 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाकर जीत दर्ज की।

वहीं, चौथे मुकाबले में रामपुर एकादश ने बिजनौर एकादश को एकतरफा मुकाबले में नौ विकेट से पराजित किया। लीग के पांचवें मुकाबले में प्रयागराज एकादश ने 54 रन से सोनभद्र एकादश को तथा अंतिम मुकाबले में संभल एकादश ने अमरोहा एकादश को चार विकेट से पराजित किया।