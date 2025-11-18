वेटरंस क्रिकेट टी-20 में कानपुर देहात टीम की बड़ी जीत, महोबा को आठ विकेट से हराया
वेटरंस क्रिकेट टी-20 में कानपुर देहात की टीम ने महोबा को आठ विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। कानपुर देहात के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और महोबा के बल्लेबाजों को बांधे रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए कानपुर देहात के बल्लेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टीम को आसानी से जीत दिलाई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। डा. गौरहरि सिंहानिया वेटरंस टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कानपुर देहात एकादश ने महोबा को आठ विकेट से पराजित किया। देहात एकादश को गेंदबाज रामबाबू के सामने महोबा के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और टीम को आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लीग में बुलंदशहर, महाराजगंज, रामपुर, प्रयागराज और संभल एकादश ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।
मंगलवा को महोबा में खेले गए पहले मुकाबले में महोबा एकादश कानपुर देहात के सामने 16.4 ओवर में महज 97 रनों पर ढेर हो गई। गेंदबाज रामबाबू ने पांच व सतीश दुरई ने तीन विकेट हासिल किए। जवाब में कानपुर देहात एकादश ने लक्ष्य को 12 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर हासिल किया। मैच में घातक गेंदबाजी के बदौलत कानपुर देहात एकादश ने आठ विकेट से जीत दर्ज की।
मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए रामबाबू को मैन आफ द मैच चुना गया। इसके बाद बुलंदशहर में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान बुलंदशहर ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में गौतमबुद्ध नगर एकादश 20 ओर में सात विकेट पर 194 रन ही बना सकी। महाराजगंज में खेले गए तीसरे मुकाबले में बस्ती एकादश के 166 रनों के जवाब में महाराजगंज एकादश ने 19.2 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाकर जीत दर्ज की।
वहीं, चौथे मुकाबले में रामपुर एकादश ने बिजनौर एकादश को एकतरफा मुकाबले में नौ विकेट से पराजित किया। लीग के पांचवें मुकाबले में प्रयागराज एकादश ने 54 रन से सोनभद्र एकादश को तथा अंतिम मुकाबले में संभल एकादश ने अमरोहा एकादश को चार विकेट से पराजित किया।
कूच बिहार ट्राफी में उप्र ने चंडीगढ़ को पारी 176 रन से हराया
बीसीसीआइ की कूच बिहार ट्राफी में उप्र ने चंडीगढ़ की टीम पर धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। चार दिवसीय मुकाबले में उप्र की टीम के 431 रनों के जवाब में चंडीगढ़ की टीम पहली पारी में 64 व दूसरी पारी में 191 रन पर सिमट गई। उप्र की टीम ने मुकाबले में पारी व 176 रनों की जीत हासिल की। सहारनपुर में खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ की टीम पहली पारी में उप्र के गेंदबाज अयान ने पांच, यश व आदित्य ने दो-दो तथा शतांशु की सधी गेंदबाजी के सामने महज 64 रन पर आल आउट हुई। जवाब में उप्र की टीम ने 431 रन बनाए। इसमें अनमोल, भव्य ने शतक तथा शतांशु, अयान, कार्तिकेय ने अर्धशतक लगाकर 431 रन बनाए। जवाब में दूसरी पारी में खेलने उतरी चंडीगढ़ की टीम 191 रन ही बना सकी और उप्र ने मुकाबले में पारी व 176 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। टीम की बड़ी जीत पर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता व यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने खुशी जाहिर की।
