कानपुर देहात में सपा के PDA मंच से विवाद का वीडियो वायरल, जातीयता के आधार पर जिला पंचायत सदस्य को उतारने का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। एक तरफ जहां सपा पीडीए के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं नेता आपसी द्वंद और जातीयता की ऊंच नीच के बीच की दूरी नहीं पाट पा रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात मे एक दिन पूर्व आयोजित हुए पीडीए सम्मेलन कार्यक्रम का है।

यहां कठारा से जिला पंचायत सदस्य सोनी पासवान अपने पति सोनू पासवान और समर्थकों के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एटा सांसद देवेश शाक्य को सम्मानित करने पहुचे थे। सभी ने जैसे ही माला पहनाने का प्रयास किया, पहले से मंचासीन कार्यवाहक जिलाध्यक्ष मुनींद्र शुक्ल ने मंच से उतरने को कह दिया। जिससे सोनी पासवान के पति और समर्थक नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए।

सोनू पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले 24 सितम्बर को सेमिया गांव में हुई पीडीए चौपाल में भी प्रदेश सचिव समरथ पाल के बगल की कुर्सी पे बैठे देख मुनींद्र शुक्ल ने कुर्सी से उठा दिया था। उनके इस आचरण से आहत होकर उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है।