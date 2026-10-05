IIT Kanpur के लैब से बाजार में उतरेंगे 6 अनूठे आविष्कार, स्मार्ट पेंट से सल्फर बैटरी तक इन तकनीकों पर दांव, जानें क्या है खास

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर की प्रयोगशालाओं में तैयार अत्याधुनिक तकनीकें अब सिर्फ शोध पत्रों और फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सीधे बाजार में वाणिज्यिक उत्पादों के तौर पर उतरेंगी। संस्थान ने अपने शिक्षकों के गहन तकनीकी अनुसंधानों को सीधे उद्योग और बाजार से जोड़ने के लिए एक नया मंच ''स्केल-ट्रांसेंड'' शुरू किया है।



इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी ने अपने छह प्रोफेसरों की टीम तैयार की है। जो 10 सप्ताह तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम के पहले चरण के तहत सभी प्रोफेसर अपने नेतृत्व वाली अनुसंधान टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे।

इन टीमों की देखरेख में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए उपयुक्त तकनीकों को इस स्तर तक विकसित किया जाएगा जिससे वह व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मददगार हो सकें। इससे स्टार्टअप को व्यावहारिक कारोबार खड़ा करने के लिए तैयार किया जाएगा।

स्केल ट्रांसेंड के आर्किटेक्ट व धनवृत्ति एलएलपी के एमडी अनुराग सिंह के अनुसार केवल बेहतरीन शोध से कंपनियां नहीं बनतीं। विज्ञानियों को पूंजी के साथ-साथ उन लोगों के तजुर्बे की जरूरत होती है जिन्होंने शून्य से बड़े उद्यम खड़े किए हैं। यह पहल शोधकर्ताओं को अनुभव और वित्तीय साधन एक साथ उपलब्ध कराती है।

1. स्मार्ट पेंट तापमान के प्रति संवेदनशील पेंट, जो मौसम और ताप के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देगा। 2. सल्फर आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में मौजूदा लिथियम-आयन बैटरियों का एक मजबूत और किफायती विकल्प। 3. लीगल-टेक एआइ एजेंट कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के विश्लेषण को आसान बनाने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान। 4. मेडिकल-ग्रेड न्यूरोस्टिमुलेशन डिवाइस तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज में मददगार चिकित्सीय उपकरण। 5. ऊर्जा-कुशल एज इंटेलिजेंस कम बिजली खपत में तेज प्रोसेसिंग करने वाली एआई कंप्यूटिंग तकनीक। 6. कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस और औद्योगिक डिजाइन के लिए उन्नत सिमुलेशन प्रणाली।