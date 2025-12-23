Weather Updates: कानपुर में शीत दिवस घोषित, रात से घने कोहरे का अलर्ट, जानें आईएमडी का पूर्वानुमान
जागरण संवाददाता, कानपुर। घने कोहरे और धुंध के साथ शुरू हुआ मंगलवार का दिन तापमान का अंतर बढ़ने के कारण सीजन का पहला शीत दिवस बन गया। कड़ाके की सर्दी के साथ सूरज भी लगभग पूरे दिन बादलों में छुपा रहा। दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए सूरज झांका और अपनी मौजूदगी का अहसास कराकर विदा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दृश्यता शून्य रहने के साथ कानपुर में शीत दिवस की सर्दी रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को उत्तर पश्चिमी हवा चलने की संभावना है इससे गलन वाली सर्दी बढ़ने के आसार हैं।
हवा की रफ्तार बढ़कर मंगलवार को सोमवार के मुकाबले दोगुणी से भी ज्यादा हो गई। इसके बावजूद घने बादल छाए रहे हैं। इसकी वजह वातावरण में आर्द्रता का बढ़ा प्रतिशत है जो मंगलवार को 82 से 97 प्रतिशत तक रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान भी सोमवार के 19.4 डिग्री से 6.1 डिग्री का गोता लगाकर 16.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह तापमान भी सामान्य से 6.1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान भी 7.7 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान के कई दिनों से 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इससे मंगलवार को शीत दिवस की घोषित हो गया।
शीत दिवस की स्थिति होने के कारण मंगलवार को पूरे दिन गलन और ठिठुरन वाली सर्दी बनी रही। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम रहा है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सोमवार को दक्षिण -पश्चिमी दिशा से हवा बहती रही है। इसकी औसत गति 1.9 से 2.8 किमी प्रति घंटा रही है जो एक दिन पहले के एक किमी प्रति घंटा की रफ्तार के मुकाबले दोगुणा से भी अधिक है। बुधवार को उत्तर - पश्चिमी हवा शुरू होने की संभावना है।
मंगलवार को रात और सुबह के समय कानपुर में दृश्यता भी शून्य रही है। बुधवार को भी दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक रहने के आसार हैं। किसानों को चाहिए कि रबी की बोई गई फसलों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना शुरू कर दें क्योंकि अभी फ़िलहाल अगले दिनों में बारिश की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है ।
यह रहा तापमान का हाल (डिग्री सेल्सियस में)
- 16 दिसंबर न्यूनतम 9.0 अधिकतम 21.9
- 17 दिसंबर न्यूनतम 6.0 अधिकतम 20.1
- 18 दिसंबर न्यूनतम 10.6 अधिकतम 15.3
- 19 दिसंबर न्यूनतम 9.8 अधिकतम 17.5
- 20 दिसंबर न्यूनतम 6.4 अधिकतम 18.9
- 21 दिसंबर न्यूनतम 6.4 अधिकतम 18.4
- 22 दिसंबर न्यूनतम 7.0 अधिकतम 19.4
- 23 दिसंबर न्यूनतमत 7.7 अधिकतम 16.3
(स्रोत: सीएसए का मौसम विभाग)
