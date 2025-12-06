ठंड में गठिया और जोड़ों के दर्द के मरीज रखें विशेष ख्याल, जानें क्या कहना है कानपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ का

जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी में आर्थराइटिस (गठिया) और जोड़ों के दर्द बढ़ने का मुख्य कारण ठंड और नमी है। सर्दी में रक्त संचार धीमा होने के कारण मांसपेशियां और जोड़ सख्त हो जाते हैं जो सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। दर्द से राहत के लिए स्टेराइड का सेवन किडनी पर गंभीर असर डाल रहा है। इसलिए बिना चिकित्सीय सलाह के इसका सेवन नकरें। सर्दी में हर दिन 30 से 40 मिनट धूप में बैठकर विटामिन डी की मात्रा को पूरा करें। ये बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. प्रगनेश ने पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहीं। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश...