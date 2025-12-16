Language
    गोविंदनगर में फिर चोरों की चहलकदमी, मोबाइल शॉप को बनाया टारगेट, चौकीदार के शोर मचाने पर भागे 

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    कानपुर के गोविंदनगर में चोरों ने एक बार फिर दस्तक दी, इस बार मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। चौकीदार के शोर मचाने पर चोर भाग निकले। गोविंदनगर में बढ़ती चोर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दक्षिण क्षेत्र में चोरों की धमाचौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। गोविंदनगर में 10 दिन पहले नकाबपोश चोरों ने मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन वलेचा की दुकान के ताले तोड़कर 60 लाख के मोबाइल फोन पार कर दिए थे, जिसका पुलिस राजफाश भी नहीं कर पाई है और चोरों ने फिर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि आहट होने पर चौकीदार के शोर मचाने पर मोबाइल शाप के ताले तोड़ने से पहले ही चोर भाग निकले। पूरी घटना पड़ोस में स्थित बाइक शोरूम के सीसी कैमरे में कैद हुई है। सूचना के बाद पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    


    अफीमकोठी स्थित एल्डिको आपर्टमेंट निवासी गौरव भाटिया की गोविंदनगर के नंदलाल चौराहे के पास ही श्याम टेलीकाम के नाम से मोबाइल शाप है। सीसी कैमरे की फुटेज के मुताबिक सोमवार रात करीब 2:30 बजे दाे चोर उनकी दुकान के पास पहुंचे और ताले तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वह ताले तोड़ने में नाकाम रहे। इस पर उन्होंने दुकान के बाहर लगे एसी का आउटर उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन आहट होने से अंदर सो रहे चौकीदार मिठाई लाल की आंख खुल गई।

     

    उन्होंने गेट के अंदर से झांक कर देखा तो दोनों दुकान के पास खड़े थे। इस पर उन्होंने शोर मचा दिया। इस पर दोनों एसी में लगा कापर का तार नोंचकर ले गए। कार्यवाहक थानाप्रभारी अभय सिंह ने बताया कि सीसी कैमरे की फुटेज के आधार चोरों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

     

    इधर, दुकान का दरवाजा तोड़कर नकदी और ई-रिक्शा चोरी

    लालबंगला के ओमपुरवा में चोरों ने एक फास्टफूड की दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर खड़ा ई रिक्शा व गल्ले में रखे पांच हजार रुपये चोरी कर लिए।
    ओमपुरवा नई बस्ती निवासी निर्मल चौधरी की इलाके में ही फास्ट फूड की दुकान है। बताया कि उनका रात में दुकान में ही ई रिक्शा भी खड़ा होता है। निर्मल के अनुसार बीते सोमवार की रात को वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात चोरों ने दुकान के बगल में लगा दरवाजे का ताला तोडा और अंदर घुसकर गल्ले में रखे पांच हजार रुपये समेत उनका ई रिक्शा चोरी कर ले गए। जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।