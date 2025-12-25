कानपुर में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर पकड़े नौ जुआरी, दस हुए फरार
कानपुर में क्राइम ब्रांच ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और नौ जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि दस भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से जुए में इस्तेमाल हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार देर रात थाना क्षेत्र बादशाही नाका के नौघड़ा से नौ जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, सरगना समेत 10 जुआरी बचकर भागने में सफल रहे। पुलिस को पकड़े गए आरोपितों की तलाशी में 104100 रुपये नगद, नौ मोबाइल फोन समेत दो ताश की गड्डी बरामद हुई हैं।
कैंट स्थित एसीपी कैंट कार्यालय में गुरुवार को मामले का खुलासा के एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार देर रात एसीपी कैंट आकांछा पांडेय की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां छापेमारी की। लेकिन, भनक लगने पर जुआरी वहां से भागने लगे।
इस पर घेरे बंदी कर पुलिस टीम ने नीरज, सर्वेश, रिंकू सिंह, मो आसिफ, ओम प्रकाश सिंह, महेश कुमार, विशाल अग्रहरी, रौनक, अजय शर्मा को दौड़ाकर गिरफ्तार किया।
वहीं, मौका से सरगना मासूम अली, समेत सरवन, जावेद उर्फ तोता, विशाल सोनी उर्फ शीलू, नदीम, रवि यादव, राजा, कालू, बतन और सेटू भागने में सफल रहे।
अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास देखने का साथ जेल भी भेजा जा रहा है। कहां के आगे भी जुआरियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
