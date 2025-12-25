कानपुर में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर पकड़े नौ जुआरी, दस हुए फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार देर रात थाना क्षेत्र बादशाही नाका के नौघड़ा से नौ जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, सरगना समेत 10 जुआरी बचकर भागने में सफल रहे। पुलिस को पकड़े गए आरोपितों की तलाशी में 104100 रुपये नगद, नौ मोबाइल फोन समेत दो ताश की गड्डी बरामद हुई हैं।

कैंट स्थित एसीपी कैंट कार्यालय में गुरुवार को मामले का खुलासा के एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार देर रात एसीपी कैंट आकांछा पांडेय की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां छापेमारी की। लेकिन, भनक लगने पर जुआरी वहां से भागने लगे।